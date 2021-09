STANOJEVIĆ I GROBARI OČI U OČI: Navijači će moći da mu postavljaju pitanja o svim temama! Trener Partizana postavio jedan uslov!

Trener Partizana Aleksandar Stanojević najavio je da će u utorak 28. septembra održati tribinu na kojoj će odgovarati na sva pitanja navijača.

- Želeo bih da pozovem sve navijače Partizana, sa svih tribina i one koji su kod kuća, da učestvuju u tribini koju ću organizovati. Svako će imati pravo da me pita šta god poželi, sva ona pitanja koja kruže na internetu, teorije zavere i sve što ih muči, mogu da me pitaju i da imamo jednu interaktivnu komunikaciju. Važno je samo da budu u crno-beloj opremi. Spreman sam da im sve odgovorim. Bitno je da imaju više od 16 godina, jer je to ozbiljna stvar. Pozivam sve koje interesuje nešto vezano za mene i igrače. Ljudi koji pišu na forumima i na društvenim mrežama, jutjuberi i tiktokeri mogu doći i postaviti pitanja da im sve razjasnim i da mogu da imaju odgovor sa moje strane, da ne bi sami donosili zaključke o nekim stvarima. Samo da nađemo prostor gde ćemo to održati - rekao je Stanojević.

Mesto i vreme održavanja tribine biće naknadno određeno, a u načelu je dogovoreno da to bude u 14 časova.

