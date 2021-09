PONUDA KOJA SE NE ODBIJA: Fjorentina daje DUŠANU VLAHOVIĆU 4.000.000 evra po sezoni i novi ugovor!

Tačnije, Dušan Vlahović (21) bi za četiri godine dobio 16.000.000 evra, a njegova menadžerska agencija još 2.000.000 evra, ukoliko stavi paraf na novi ugovor. Sa druge strane, Fjorentina želi da se zaštiti sa novim ugovorom, pa bi obeštećenje za odlazak Vlahovića u neki drugi klub iznosilo čak 80.000.000 evra.

Dusan Vlahovic could be set to sign a new mega deal with Fiorentina, claim Corriere dello Sport. He will have a €70-€80 million release clause.https://t.co/l5Ltq5Ob6v