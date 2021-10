Sramota! VLAHOVIĆU SKANDIRALI DA JE CIGANIN, A ITALIJANI SE PRAVE LUDI! Pojavio se SNIMAK, evo kako je on reagovao (VIDEO)

Prošlo je gotovo mesec dana od kada su Dušana Vlahovica vređali na meču Atalante i Fjorentine, a sada se konačno pojavio i snimak tog trenutka. Roko Komiso, vlasnik ljubičastih, osudio je ponašanje navijača.

-Nije mi se svidelo to što su uradili. Pre dve godine su rasistički vređali Dalberta, a ove godine su Dušana Vlahovića prozvali ciganinom dok je davao intervju, rekao je tada Komiso.

Na Tviteru se pojavio snimak kako više od 5.000 navijača skandira Vlahoviću „Sei uno zingaro" („Ti si ciganin") i „Serbo zingaro" (Srpski ciganine). Vlahoviću je sve vreme bilo neprijatno pred kamerama, iako je pokušavao da ostane pribran, pa se poneo kao pravi profesionalac. Čak je uspeo i da se osmehne dok je davao izjavu italijanskim medijima.

