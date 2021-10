MALO JE FALILO DA OSTANE NEPOKRETAN! Nejmaru je ovo bio NAJTEŽI MOMENAT U KARIJERI - otvorio dušu

Brazilski fudbalski superstar Nejmar otvoreno je govorio o najtežem momentu u karijeri.

Nejmar je u dokumentarcu DAZN-a otkrio da je malo falilo da ostane nepokretan, nakon jednog krvničkog starta fudbalera Kolumbije Huana Kamila Zunige.

Naime, u četvrtfinalu Mundijala koji se 2014. godine igrao u Brazilu, Zuniga je slomio Nejmaru treći pršljen, zbog čega je najbolji igrač Selesaa propustio završnicu Svetskog prvenstva.

Bio je to jedan od najgorih trenutaka u mojoj karijeri. Uništio mi je san da igram polufinale i finale Svetskog prvenstva. Kada sam povredio leđa, Marselo je pokušao da mi pomogne da ustanem, pokušao je da mi pomeri noge, ali ja nisam mogao ništa. Nisam imao snage da ustanem. Rekao sam: 'Ne mogu, ne osećam ništa'. Nakon toga su me odveli u ambulantu", otkrio je Nejmar.

"Ostala su dva minuta do kraja, sećam se da mi je u ambulanti na stadionu noga bila savijena i da su mi je lekari ispravili. Osetio sam šok. Nisam mogao da pomerim noge i počeo sam očajnički da plačem. Odveli su me u bolnicu. Doktor mi je rekao: 'Imam dve vesti, jednu dobru i jednu lošu. Koju želite?' Dok sam plakao pitao sam ga koja je dobra vest? Odgovorio mi je: 'Da te je udario dva centimetra niže, više ne bi mogao da hodaš'. Onda sam plakao jer je za mene Svetsko prvenstvo bilo završeno. Slomio mi je treći pršljen" dodao je Brazilac.

Nejmar je bio u sjajnoj formi do povrede. Predvodio je svoj tim do same završnice Mundijala u Brazilu, ali zbog teške povrede nije mogao da pomogne saigračima u polufinalu.

Podsetimo, Brazilci su u borbi za finale doživeli katastrofu pred svojim navijačima, poraženi su od moćnih Nemaca rezultatom 7:1.