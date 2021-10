STANKOVIĆ O UTAKMICI SA KOLUBAROM: Dovoljna je i minimalna pobeda!

Trener fudbalera Crvene Zvezde Dejan Stanković rekao je danas da je cela ekipa fokusirana na predstojeću utakmicu sa Kolubarom, kao i da je dovoljna i minimalna pobeda u tom meču.

"Potpuno smo usmereni na Kolubaru. Svaki povratak sa pauze nosi dozu rizika, jer je prirodno da se čovek opusti na odmoru, ali smo dobro radili u prethodnih sedam dana. Razmišljam o ovom mini ciklusu gde imamo tri utakmice u sedam dana, prvo Kolubara, pa Midtjiland, pa Radnički. Želimo da budemo pozitivni", rekao je Stanković, preneo je klupski sajt.

"Dovoljna je i pobeda od 1:0, pa da se odmorimo i spremimo za Dansku, ne razmišljam ni o čemu drugom. Što se tiče uslova i terena, to su sve izgovori, a toga kod nas nema. Ne postoji", istakao je on.

Fudbaleri Zvezde gostuju u subotu ekipi Kolubare, u okviru 13. kola Super lige Srbije.

Zvezda zauzima drugo mesto na tabeli sa 26 bodova, pet manje od prvoplasiranog Partizana, uz utakmicu manje od crno-belih, dok je Kolubara na 12. mestu sa 13 bodova.

Crveno-beli će zatim u četvrtak igrati meč trećeg kola Grupe F Lige Evropa na gostovanju danskom Midtjilandu.

Stanković je dodao da je ekipi prijala reprezentativna pauza, jer je bilo dosta igrača, koji zbog korona virusa i povreda nisu bili u punom trenažnom procesu.

"Imali smo Kangu (Gejlor), Erakovića (Strahinja) i Gordića (Miloš) u reprezentaciji, ali mene najviše zabrinjava povratak posle korone. Pričao sam sa Dejanom Savićem, zvao me je, čuli smo se, ko zna kakvi ćemo se vratiti fudbalu posle toga. Lično sam se vakcinisao skoro trećom dozom, moja familija takodje i ne znam kako možemo drugačije da 'završimo' koronu, ako ne budemo odgovorni sami prema sebi. To je nešto s čim se borim, jer se svakog dana pojavi sa probelmom i tome treba stati na put", ocenio je on.

Trener crveno-belih rekao je da će u Lazarevcu izvesti najjači sastav, da nema kalkulisanja, i da je ekipa u takmičarskom ritmu.

"Što se tiče mladih igrača, oni moraju da zasluže Zvezdin dres da bi igrali. Ali navikao sam se na te priče, jer ako budu oni igrali, pitaće se za nekog trećeg, pa petog. To je kao 'hrčak u kavezu', uvek će biti pitanje za nekog, ali ponavljam da se Zvezdin dres zaslužuje i da igraju oni koji se izbore za to, a ne imena. Uvek izvodim tim prema planu, igri protivnika, tome ko se kako oseća i u kakvoj je formi", rekao je Stanković.

On je dodao da mu odgovara što se svaka utakimca u domaćem prvenstvu igra pod pritiskom, jer se na taj način "odrasta".

"Meni se to svidja. To je takmičarski, drži se gard visoko. Rekao sam momcima da ovo može da bude najteže, ali i najlepše u skorije vreme", ocenio je on, uz konstataciju da prati igre fudbalera, koji nastupaju na pozajmici u Grafičaru.

Meč izmedju Kolubare i Crvene zvezde na programu je u subotu od 15.55.