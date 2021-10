PARTIZAN U BAČKOJ TOPOLI! Stanojević poručuje: Nismo poljuljani, niti u padu forme!

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je pred gostovanje TSC-u u Super ligi Srbije da njegova ekipa nije poljuljana, niti ima bilo kakav problem i da nastavlja da se bori za titulu.

"Zadovoljstvo nam je igrati na jednom novom, lepom stadionu protiv ekipa koja je četvrta na tabeli i sigurno da će biti interesantna utakmica", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Partizana gostuju sutra od 13.30 ekipi TSC-a, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.

"Svi su zdravi osim Markovića, koji je pod znakom pitanja. Videćemo danas kakva je situacija. Jović se vraća u konkurenciju, tako da idemo maksimalno spremni na utakmicu... Imamo neku ideju. Verujem u sve igraće. Svi oni su nam doneli ovaj dobar rezultat. U dobrom smo momentu, tako da verujem u svakog igrača koji izadje na teren", rekao je Stanojević.

Posle poraza od Genta u Ligi konferencija, Stanojević nije zabrinut za svoj tim i ističe da crno-beli nemaju niti jedan problem.

"Imamo trenutno gol razliku 36:3. Ne znam da li je nekad Partizan u ovom trenutku imao takvu gol razliku. Nemamo problem nikakav. Primili smo jedan gol u grupnoj fazi Lige konferencija, izgubili smo utakmicu koja je mogla da se završi i nerešeno. Igrali smo protiv ekipe koja nije dozvolila da iskažemo svoj način igre", rekao je Stanojević.

On je naveo da njegovom timu može da se desi da odigra lošiju utakmicu.

"Ali, to ne znači da smo poljuljani ili u padu forme. Ne znam kad je poslednji put Partizan bio u situaciji da je konkurent za titulu, podsetite me, molim vas. I ne znam kad smo imali ovoliku gol razliku, kad je Partizan primio samo tri gola", dodao je on.

"Možemo da imamo problem protiv TSC-a, može TSC da nas pobedi jer nije normalno da pobedjujete sve utakmice, teško je, ali idemo sa punim samopouzdanjem i velikom energijom da sačuvamo situaciju da budemo konkurentni za titulu", dodao je on.

Novinari su pitali Stanojevića i o Rikardu Gomešu, odnosno o tome što je ponekad sebičan pred protivničkim golom.

"On je timski igrač, on gine za tim, igra pod injekcijama. Njegova karakteristika je da on u 16 metara vidi samo gol i on verovatno kasno reaguje. Kad bi mogao da izdribla igrača i kad bi mogao da kad mu dodje lopta odigra iz prve i asistira, on ne bio ovde. Radimo na tome, ali sa sigurnušću ću vam reći da odavno nisam video stranca koji je takav timski igrač", rekao je Stanojević.

Stanojević je imao reči hvale i za golmana Aleksandra Popovića.

"Partizan je imao ponudu za njega. Nismo ga pustili. On je golman koji se razvija, koji dobro brani, sigurno deluje. Mlad je, ne pamtim kad je Partizan imao ovako mladog golmana od Ivice Kralja, koji je izdanak škole i brani kako brani. Važno je da se konstantno dokazuje i da konstantno brani dobro i uliva sigurnost. Verujem da će jednog dana biti u ligama 'petice'", rekao je Stanojević.