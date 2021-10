NEZAPAMĆENA DRAMA VLAHOVIĆA! Zviždali mu navijači NJEGOVOG KLUBA, on odbio da šutira penal, pa POENTIRAO GOLČINOM iz slobodnjaka! (VIDEO)

Napadač Fjorentine i najbolji strelac te ekipe najpre je dobio zvižduke od navijača ovog kluba, a potom je odbio da izvede jedanaesterac.

Sve je počelo na gostovanju Veneciji kada je dvadesetjednogodišnjak ušao u sukob sa pristalicama koji su iz Firence stigli i gledali poraz ekipe rezultatom 1:0. Vlahović nije želeo da trpi uvrede sa tribina, pa je imao šta da odgovori navijačima.

Zbog toga su navijači u nedelju, u trenutku kada je spiker na stadionu Artemio Franki čitao sastave, zviždali kada su začuli "Dušan Vlahović".

#Vlahovic lascia il rigore a #Biraghi perché non se la sentiva.



Vlahovic: "Non me la sento, non me la sento".



Biraghi a Bonaventura: "Non se la sentiva".#FiorentinaCagliari pic.twitter.com/8Le9QdM9Hz