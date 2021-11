TADIĆ OTKRIO KAKO SE OSEĆA POSLE NAJBOLNIJEG GOLA U KARIJERI! Sve nasmejao odgovorom! (FOTO)

Srpski reprezentativac Dušan Tadić potvrdio je još jednom da je pravi lider Ajaksa. Vodio je "kopljanike" do pobede nakon preokreta u Dortmundu (2:1), a za to je morao i da se...pošteno žrtvuje.

Tadić je postigao izjednačujući gol na "Vestfalenu" u 72. minutu kada je iskoristio centaršut Entonija, i lošu reakciju odbrane Dortmunda, pa je na drugoj stativi uklizao i ubacio loptu u mrežu, rizikujući da se povredi pošto je raširenih nogu išao pravo na stativu.

Njegova reakcija nakon toga dovoljno je govorila, bio je to najbolniji gol njegove karijere, ali je i pokrenuo Ajaks koji je do kraja susreta postigao još dva gola - preko Alera i Klasena - opet na asistenciju Entonija.

Ipak, susret je obeležio gol koji je postigao Tadić jer je "zabolelo sve muškarce", a nakon susreta je srpski reprezentativac otišao do stative i fotografisao je. Podelio je sa pratiocima na Instagramu da i metalna konstrukcija nije prošla sjajno kada se sudarila sa njim, dok je govora o tome bilo i u izjavi za medije.

"Kako stoje stvari...tamo dole?", upitao ga je reporter.

"Hm... Ha-ha... Jak sam tamo, ha-ha!", nasmejao se Tadić od srca.

Our thoughts and prayers are with Tadic in these difficult times 🙏🏻 pic.twitter.com/pqoHBZFvlT