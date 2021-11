'SRBIJA IMA PRAVO DA SLAVI!' Piksi miran posle istorijske pobede: Mi smo jednostavno verovali u to...

Kakav momenat za istoriju srpskog fudbala!

Večeras je reprezentacija Srbije pokazala klasu znanje i umeće, a Aleksandar Mitrović je golom u poslednjem minutu postao ne heroj, nego ikona svih Srba! Međutim, veliki heroj je i selektor našeg tima Dragan Stojković Piksi.

On je objasnio kako je sa klupe video ovaj neviđeni uspeh.

- Mislim da smo potpuno po onom što smo prikazali zaslužili da pobedimo. Momci su odigrali takmičarsku utakmicu sa dubokim uverenjem da možemo da dobijemo, bez obzira što smo igrali protiv jedne sjajne selekcije. Ovo je veliki uspeh za Srbiju i srpski fudbal, svi zaslužuju čestitke - počeo je Piksi i nastavio:

Mi smo govorili od početka da će utakmica u Lisabonu biti finale, to se i desilo. Znalo se da nas samo taj rezultat vodi na željeno mesto. Mentalna snaga, zrelost, ponašanje, požrtvovanost, poštovanje svih principa koje sam tražio... To je sve donelo da Srbija večeras treba da bude ponosna. Ništa se ne bi promenilo ni da je ostalo nerešeno. Zaslužuju čestitke i Srbija treba da slavi noćas.

Otkrio je potom i zbog čega je ostavio Mitrovića na klupi.

- E, pa sad, ne znam šta da kažem. Moj posao je da osmislim, da im prenesem, da ih ubedim da mogu, sve je to na kraju rezultiralo ovako kako se završilo. Sa taktičke strane smo odradili posao i objasnili igračima šta treba da rade na terenu. Prelepa igra i zaista smo verovali u to, ja sam stalno govorio da niko od protivnika nema krila da leti, to je igra 10 na 10 na terenu, pokazali smo veliko srce, veliku volju i motivaciju. Vratilo se onako kako treba. Ovo je velika stvar. Juče su me pitali na konferenciji od 84, tradicije postoje da bi se rušile. Posle 37 godina srušili smo tradiciju i ostvarili veliku pobedu.

Usledilo je pitanje ima li ova reprezentacija limit?

- Nemamo limit, mi ćemo posle ovoga analizirati sve, a sve što smo uradili uradili smo perfektno. Pokazali smo na kraju da smo mi bolji. Videćemo za kasnije. Imamo potencijal za mnogo veće stvari - zaključio je Stojković.