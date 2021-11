BENZEMA OSUĐEN NA GODINU DANA ZATVORA: Slučaj ucene Valbuene dobio epilog!

Sud je napadača "kraljevskog kluba" proglasio krivim za ucenjivanje Matjua Valbuene seks snimkom, ali je dobio ipak uslovnu kaznu, pa neće morati iza rešetaka, preneo je BBC.

OFFICIAL: Karim Benzema sentenced to 1-year suspended jail term for his involvement in the Mathieu Valbuena sextape affair.