Modrić produžio ugovor sa Realom na godinu dana

Fudbaler Real Madrida Luka Modrić produžio je danas ugovor na još godinu dana, saopštio je španski klub.

Hrvatskom fudbaleru je krajem juna isticao ugovor sa Realom, ali će on sada ostati na "Santjago Bernabeu" do kraja sezone 2021/2022, odnosno do 30. juna 2022.

Mordić (35) igra za Real poslednjih devet godina.

Sa španskim klubom osvojio je dve šampionske titule, četiri trofeja u Ligi šampiona, Kup kralja, tri Super kupa Španije, tri Super kupa Evrope i tri svetska klupska prvenstva.