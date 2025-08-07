AKTUELNO

'NAROD SA KiM ZDUŠNO UZ PREDSEDNIKA SRBIJE' PETKOVIĆ: Cilj tajkunskih medija koji svakodnevno kriminalizuju Srbe sa KiM i slave nametnute presude Srbima u BiH, jeste uništenje srpskog faktora na Balkanu

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Narod sa KiM i Republike Srpske je zdušno uz Vučića. Zna i vidi naš narod da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić za njih bori svom snagom, napisao je direktor kancelarije za KiM petar Petković na društvenoj mreži X.

Jedini cilj tajkunskih medija koji svakodnevno kriminalizuju Srbe sa KiM i slave nametnute presude Srbima u BiH, jeste uništenje srpskog faktora na Balkanu - dodao je Petković.

Autor: D.B.

