'NAROD SA KiM ZDUŠNO UZ PREDSEDNIKA SRBIJE' PETKOVIĆ: Cilj tajkunskih medija koji svakodnevno kriminalizuju Srbe sa KiM i slave nametnute presude Srbima u BiH, jeste uništenje srpskog faktora na Balkanu

Narod sa KiM i Republike Srpske je zdušno uz Vučića. Zna i vidi naš narod da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić za njih bori svom snagom, napisao je direktor kancelarije za KiM petar Petković na društvenoj mreži X.

Jedini cilj tajkunskih medija koji svakodnevno kriminalizuju Srbe sa KiM i slave nametnute presude Srbima u BiH, jeste uništenje srpskog faktora na Balkanu - dodao je Petković.

Народ са КиМ и Републике Српске је здушно уз Вучића.

Зна и види наш народ да се @avucic за њих бори свом снагом.

Једини циљ тајкунских медија који свакодневно криминализују Србе са КиМ и славе наметнуте пресуде Србима у БиХ, јесте уништење српског фактора на Балкану. pic.twitter.com/181iwz5qvt — Петар Петковић (@PetkovicPetar) 07. август 2025.

Autor: D.B.