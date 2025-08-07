ON JU JE USPAVAO: Aneli otkrila da se Luka ne odvaja od Nore, pa se Mateja osvrnuo na vezu sa Ahmićevom i otkrio razlog njihovog PREKIDA! (VIDEO)

Sad je sve jasno!

Na samom početku emisije ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović razgovara je sa večerašnjim gostima Aneli Ahmić i Matejom Matijevićem.

- Kako je Nora, da li je prihvatila Luku? - upitala je voditeljka.

- Ona je odlično. Uživa kod kuće. Luka ju je uspavao, željna je mene i vremena provedenog sa mnom. Odlično je prihvatila Luku, zaista im je lepo dok provode vreme zajedno - kazala je Aneli.

- Mateja, da li se čuješ sa Sofi? - upitala je voditeljka.

- Da, čujemo se. Ona je ovde, uživa. Razmišlja o svojim planovima dalje, da li će možda da se posveti nekoj karijeri u Beogradu, da li će opet u rijaliti. Svako od nas učesnika, kada jednom uđe u rijaliti, razmišlja o povratku, da se mi ne lažemo - istakao je Mateja.

Usledilo je prvo uključenje za večeras.

- Pozdrav svima, ovde Milan. Aneli, ti si majka hrabrost. Pokazala si koliko se dete voli. Svaka čast i Luki, koji je tvoje dete prihvatio kao svoje. Mateja, imam pitanje za tebe. Ukoliko si već imao emocije prema devojci napolju, što si ulazio u vezu sa Aneli? - upitao je gledalac.

- Znaš kako...nemam pojma. Na samom početku rijalitija nisam bio sa tom devojkom, to mi tada nije bilo dovoljno da se zatvorim i da ne radim ništa. Ne volim da odgovaram na ovakva pitanja, ali ću pokušati da objasnim. Bio sam otvoren za neke nove priče, bila je dobra energija sa Aneli, posle više nije bilo tako. Kada sam izašao da rešim neki zdravstveni problem, onda sam izašao u čuo sam se sa tom devojkom. Imao sam neke ispade prema toj devojci napolju, poneo sam se kao klinac, ali sam shvatio gde grešim. Što se tiče dalje odnosa sa Sofi, uvek sam govorio i tvrdio da je to bilo čisto prijateljstvo - kazao je Mateja.

- Mateja, rekao si da si se poneo klinački prema devojci napolju, kako si onda ulazio u odnos sa Aneli, šta je s tim? - upitala je voditeljka.

- To je neko zezanje bilo. Nije bila neka ozbiljna priča - istakao je Mateja.

- Ja se nisam zezala, ali priča nije bila ozbiljna, to je činjenica - kazala je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.