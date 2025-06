Veza sa njom je izdržavanje: Mateja otkrio koliko je Anđela teška osoba, pa obelodanio Gastozovo očijukanje sa Sofi! (VIDEO)

Sad je sve jasno!

Darko Tanasijević ugostio je Mateju Matijevića u "Šiša baru", kako bi sa njim porazgovarao o trenutnim dešavanjima u Beloj kući.

- Sofi i ja jesmo bliski od januara. Ja nisam video neke stvari koje mi pričaju drugi ljudi. Vidim da on nju gled aposebno. Osetio sam da ono što je isticala da je zaljubljena u mnee. Oduvek je on njoj drag i simpatičan. Ne mislim da postoji nešto sa njene strane. Svaka žena voli da bude pohvaljena, a on je to više puta isticao i pred svojom devojkom. Ona kao da ne sme da mu zameri. Kao da sve čuva u sebi, jer misli da će da ga izgubi. Ja sam joj već rekao kad je ovakva situacija nek roka. Nisam ja nju posaveto zarad opstanka, nego ako neke stvari vidi i prepoznaje da bude iskrena. Ne treba da laže u nečije ime. Ona je i i onda kod drveta rekla šta je mislila u tom momentu. Njegovi postupci su pokazivali da je simpatična. Kao da se topi dok ona priča. Kao da mu je pun kofert ovoga što ima trenutno, problema, Pavla, njenih frekvencija. kod Gastoza odavno ne vidim neku emociju. U početku sam video neko sviđanje, ali Anđela je preteška osoba. Ja vidim Gastoza kroz sebe, mi smo slični. Ja sma izdržao 12 dana. Meni je u vezi bilo izdržavanje, zato sam i raskinuo, a on izdržava i dalje. To je sve rijaliti od početka. Ona se više zaljubila nego on. Između njih se dešava šah. U pitanju je 100 hiljada evra i to je borba. Prirodno je, ali ajde da uzmemo lovu i koje poteze da povučem da uzmem lovu. U kući se ne oseća energija. Kod njih se to ne oseća. Hladni su, a iz njega je to iskreno izašlo. On je shvatio da je ona žrtva. Preočigledne su stvari. Anđela pristaje na poniženja, prelazila je preko mnogo stvari. Ona bi prešla preko svega, ali tri nedelje pred kraj je odličan momentat da ostane dostojanstvena. Ako zadržio ovo što je sad... - rekao je Mateja, pa de osvrnuo na Enu:

- Dosta se srozala. Ja sam ćutao, opravdavao. Pokušavao sam prijateljski da opravdam nešto, ali je nezahvalno da ne dobriješ poštovanje za uzvrat. Prepoznao sam de je dovoljno da je malo pecneš i ona gazi. Odnos nje i Peje je morao biti završen pre Nove godine. Nije normalno da napravi haos što njemu neko da čašu. Ja sam kod Aleksandre prepoznao iskreno druženje sa Enom,a ona se družila sa njom da bi je držala od Peje.Reči koje izgovara su van svake pameti. Ima neki kvrc u mozgu kad oseti da je ugrožena - ispričao je Mateja, pa se dotakao Aneli i Luke:

- Aneli je jedna od najtežih žena koje sam ja upoznao na ovom svetu. Ne poštuje ga, razvalila mu je psihu i samopouzdanje. Gleda u nju kao u Boga. Kako ti sutra opet legneš sa takvom ženom? Mene bi bilo sramota da ćaleta pogledam u oči. Luka je odlepio za njom - rekao je Mateja.

Autor: A.Anđić