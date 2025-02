Sad joj je sve kristalno jasno!

Danilo Dačo Virijević razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali i o Katarini Samardžić Keti za koju je ona sigurna da je zaljubljena u Gastoza.

- Danima mi je bilo žao što smo se svađali - rekla je Anđela.

- Vi ne znate kakvi su ovi ljudi kad vama stignu pokloni - dodao je Dačo.

- Najsrećniji su kad se povađamo. Oni bi voleli da je sa Keti, Kristinom samo da nas dvoje nismo zajedno, ja to znam - pričala je Đuričićeva.

- Vi ste obeležili godinu kao nešto najlepše. Upoznao sam te kao drugačiju osobu. Gledao sam šesticu, gadno mi je bilo i pokazali su sad sve što su trebali. Ti si tu pokazala najgoru sebe, a sad najbolju sebe. Kad god se svađaju oni to jedva čekaju. Ja Keti volim, ali me nervira to pokvareno. Ne sviđa mi se to jer glumi prijatelja. On je sinoć nju hteo da opravda i to završite i da krenete dalje - govorio je Dačo.

- On je to sakrio od mene, a ima njenu direktnu potvrdu i pravi me ludom kako ja to umišljam. Ništa ja nisam umislila, ovo mi je još jedna potvrda - rekla je Anđela.

- Ja sam baš pričao sa Sofijom, to je priznanje da je ona zaljubljena u njega do ušiju - dodao je Dačo.

Autor: A. Nikolić