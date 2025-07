Helga se vratila na velika vrata: Brutalnim uvredama demolirala Gastoza, on shvatio koliko je sati! (VIDEO)

Sve mu je tek sad jasno!

Upravo je počela emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi otkrio kako se oseća nakon razgovora sa Anđelom Đuričić.

- Gastoze, šta je pokušala Anđela? - upitao je Milan.

- Htela je da vidi da li može sve na puc sa mnom, ali dobro. Ja o klin, ona o ploču. Rekao sam da je ne vidim pored sebe, imam emocije prema njoj, ali me više ne interesuje. Odlučio sam nešto i više niko ne može da me ubedi u nešto drugo. Ona je mene podigla i to je to - rekao je Gastoz.

- Daj ne seri p*čko jedna, ko bi ti prećutao na onakvo poniženje? Reci da nemaš više emocije prema meni, nemoj da se foliraš - rekla je Anđela.

- Što si se ti folirala mesec dana? - upitao je Gastoz.

- Ti si folirant jedan koji pričaš sa mnom sve vreme i onda kažeš da me ne vidiš pored sebe. Mnogo me boli sve ovo što radiš - rekla je Anđela.

- I mene je bolelo, ali više ne - rekao je Gastoz.

- Ja da hoću kuvara zaposliću ga kući, a ti slobodno vreme ideš i dobacuješ ribama. Ja te ne bih oterala da si meni to radio, ali samo meni - rekla je Anđela.

- Što ti meni nisi skuvala, što mi nisi napravila pitu? Da si bar nešto napravila, pao bih - rekao je Gastoz.

- Nemoj da pričaš sa mnom pola sata i onda na kraju kažeš da me ne vidiš pored sebe. Ovaj razgovor je za mene poniženje - rekla je Anđela.

- Što? Ne znam šta si ti umislila - rekao je Gastoz.

- Prešao si se u proceni da možeš da me imaš za sedam dana - rekla je Anđela.

- On te pitao da pričate napolju, ti si odbila - rekao je Milan.

- Hoću da mi sada pokaže da je uz mene, a ja nikada nisam porekla da imam emocije - rekla je Anđela.

- Ti si shvatila da ako mi pričamo sada, da idemo ka pomirenju - rekao je Gastoz.

- Ne, ne i ne. Samo sam želela da imamo normalan razgovor. On sve vreme diže dr*lje, a mene spušta i to je tako - reka je Anđela.

- Imaš pogrešnu percepciju realnosti - rekao je Gastoz.

- Kontrolisala sam emociju prema tebi jer mi je bilo lakše, drugačije bih izludela - rekla je Anđela.

- Pa nastavi da je kontrolišeš - rekao je Gastoz.

- Hoću - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić