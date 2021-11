RONALDOVI ANĐELI ČUVARI PROŠLI PAKAO: Ko su elitni specijalci koji ga čuvaju?

Nije retkost da se takve ličnosti nađu na udaru lopova, kriminalaca ili ljudi sa psihičkim problemima, pa popularni CR7 ništa nije želeo da prepusti slučaju.

Slavnog Portugalca gde god se pojavi čuvaju dvojica blizanaca. U pitanju su Serhio i Horhe Ramaleiro, koji su se u prošlosti kao vojnici borili u Avganistanu.

Dva bivša vojnika su u nekoliko situacija fotografisani sa Ronaldom, ali i sa Georginom Rodrigez koja je trudna i očekuje blizance.

