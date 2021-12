Stanojević pred Anortozis: Najvažniji meč

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je tim svestan značaja sutrašnje utakmice protiv Anortozisa u Ligi konferencija i pozvao je navijače da ih podrže u što većem broju.

Crno-beli sutra od 18.45 na stadionu u Humskoj očekuje Anortozis u poslednjem kolu grupne faze Lige konferencija.

"Svi znamo šta ova utakmica nosi, šta donosi i kakav je znacaj. Toga smo svesni, bitna je za nas iz 1000 opštepoznatih razloga. Imamo određenih kadrovskih problema, kraj je polusezone, dosta stvari se nakupilo. Pantić je neizevstan, gotovo sigurno neće igrati sutra. Potrebna nam je pomoć navijača, koji su bili uz veliku energiju uz nas. Oni su nas uveli u Evropu. Sutra nam je neophodna podrška navijača. To nam je želja, da svaki igrač dobije podršku", rekao je Stanojević na konferenciji za medije na stadionu u Humskoj.

Stanojević je upitan i da li je duel sa kiparskom ekipom jedan od najvažnijih u ovoj polusezoni.

"U fudbalu je uvek poslednja utakmica najvažanija. Ova je specifična, jer te vodili u proleće u Evropi ili ne. Možemo da je okrakterišemo kao najvažniju. Anortozis je jedna nepredvida ekipa, mogu da iznenade. Rotiraju dosta igrača, znamo samo da štoper nema pravo igranja zbog kartona. Oni igraju rasterećemo u gostima. Sigruno da će rizikovati. Utakmica traje 90 minuta i možete dati gol tada i pobediti. Ne kalkulišemo, igramo našu prepoznatljivu igru. Probaćemo da igramo onako kao i do sada. Imamo i plan B, ako treba da jurili rezultat", rekao je Stanojević i dodao da je ponosan i zadovoljan kako je njegova ekipa izgleda u dosadašnjem delu sezone.

Partizanu je za evropsko proleće potreban i bod, ali Stanojević je istakao se o tome i ne razmišlja.

"Od toga da nama je bod dovoljan razmišljaćemo u 85. minut, do tada samo razmišljamo da nam je samo potrebna pobeda. Razmišljamo o svemu, na više načina, menjamo formaciju, nešto moramo da rizikujmeo nešto u igri. Nama je svaka utakmca moranje, kada je bila elimiaciona mi smo igrali najbolje, karakter je bio izuzetan. To mi daje samopouzdanje, da to možemo i u sutrašnjij utakmicu", zaključiio je Stanojević.

Fudbaler Partizana Miloš Jojić rekao je da tim spreman za sutršnji duel i da ne razmišlja mnogo o rivalu i da je fokusiran sopstveni kvalitet.

"Došli smo do kraja grupne faze, izborili smo da mi sami odlučeujemo o prolasku dalje. Spremni dočekujmo, igramo pred našim navijačima i nadam se da ćemo se svi zajedno radovati", poručio je Jojić.

"Svi znamo šta ova utakmica nosi, šta donosi i kakav je znacaj. Toga smo svesni, bitna je za nas iz 1000 opštepoznatih razloga. Imamo određenih kadrovskih problema, kraj je polusezone, dosta stvari se nakupilo. Pantić je neizevstan, gotovo sigurno neće igrati sutra. Potrebna nam je pomoć navijača, koji su bili uz veliku energiju uz nas. Oni su nas uveli u Evropu. Sutra nam je neophodna podrška navijača. To nam je želja, da svaki igrač dobije podršku", rekao je Stanojević na konferenciji za medije na stadionu u Humskoj.

Stanojević je upitan i da li je duel sa kiparskom ekipom jedan od najvažnijih u ovoj polusezoni.

"U fudbalu je uvek poslednja utakmica najvažanija. Ova je specifična, jer te vodili u proleće u Evropi ili ne. Možemo da je okrakterišemo kao najvažniju. Anortozis je jedna nepredvida ekipa, mogu da iznenade. Rotiraju dosta igrača, znamo samo da štoper nema pravo igranja zbog kartona. Oni igraju rasterećemo u gostima. Sigruno da će rizikovati. Utakmica traje 90 minuta i možete dati gol tada i pobediti. Ne kalkulišemo, igramo našu prepoznatljivu igru. Probaćemo da igramo onako kao i do sada. Imamo i plan B, ako treba da jurili rezultat", rekao je Stanojević i dodao da je ponosan i zadovoljan kako je njegova ekipa izgleda u dosadašnjem delu sezone.

Partizanu je za evropsko proleće potreban i bod, ali Stanojević je istakao se o tome i ne razmišlja.

"Od toga da nama je bod dovoljan razmišljaćemo u 85. minut, do tada samo razmišljamo da nam je samo potrebna pobeda. Razmišljamo o svemu, na više načina, menjamo formaciju, nešto moramo da rizikujmeo nešto u igri. Nama je svaka utakmca moranje, kada je bila elimiaciona mi smo igrali najbolje, karakter je bio izuzetan. To mi daje samopouzdanje, da to možemo i u sutrašnjij utakmicu", zaključiio je Stanojević.

Fudbaler Partizana Miloš Jojić rekao je da tim spreman za sutršnji duel i da ne razmišlja mnogo o rivalu i da je fokusiran sopstveni kvalitet.

"Došli smo do kraja grupne faze, izborili smo da mi sami odlučeujemo o prolasku dalje. Spremni dočekujmo, igramo pred našim navijačima i nadam se da ćemo se svi zajedno radovati", poručio je Jojić.