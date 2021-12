NEĆE DA PRODUŽI UGOVOR? Da li Stanojević ide iz Partizana?

Trener Partizana Aleksandar Stanojević i u svom drugom mandatu u Humskoj dokazao je posvećenost crno-belim bojama, ali uprkos tome postoji mogućnost da, najkasnije na leto, napusti crno-bele.

Naime, Stanojevićev ugovor sa Partizanom ističe u junu, a "Grobare" su zabrinule reči generalnog direktora "Parnog valjka" Miloša Vazure na tu temu.

- Trener ima ugovor do juna. Pričamo, naravno, sa njim. Sezona je u toku, ali on ne želi da se priča o tome. Razgovraćemo kad dođe vreme za to. Imamo odličnu saradnju sa Stanojevićem i stvarno je jedan čovek koji je potpuno posvećen fudbalu, potpuno posvećen Partizanu. Budi se i leže sa Partizanom u mislima i mnogo smo zadovoljni njegovim radom. Očekujemo razgovore oko budućnosti i svega - rekao je Vazura.

Podsetimo, Stanojević se u Humsku vratio prošlog septembra, kada je parafirao dvogodišnju vernost crno-belima, a da li će saradnja potrajati i sledeće takmičarske godine, ostaje nam da sačekamo i vidimo...