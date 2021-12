SKANDAL KAKAV SE NE PAMTI: Ponavlja se žreb za Ligu šampiona, ovo je razlog!

Naime, nakon što je najpre odlučeno da Benfika i Real Madrid budu prvi par, izvučeno je da je domaćin prvog meča drugog duela Viljareal, pa je trebalo da se vidi ko će Špancima da bude rival.

Međutim, tada je napravljena prva greška.

U potencijalne rivale Viljareala uvršten je i Mančester junajted, koji nije smeo da bude suparnik "žute podmornice" jer su igrali međusobno u grupnoj fazi, a onda se na sve to desilo da je baš Junajted izvučen.

Organizatori su uputili izvinjenje, rešili da izvuku "pravog" suparnika Viljarealu, a onda napravili novu, još veću grešku.

Naime, nakon što su Španci upareni s Mančester sitijem, čime je samo naizgled prebrođena kriza na žrebu, kada je krenuo da se bira sledeći par, desio se novi problem:

Posle izvlačenja madridskog Atletika, Đorđo Marketi je, u ime UEFA, saopštio da taj klub iz španske prestonice "pored ostalog, ne može da igra ni sa Mančester junajtedom, koji je već žreban".

I, kuglica s imenom Junajteda uopšte se nije našla u opticaju za duel s "jorgandžijama", iako je to moralo da bude slučaj.

It definitely looks like #mufc’s ball - in the second pot from the right, back row - was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV