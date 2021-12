SVE PUCA OD ROMANTIKE: Srpski fudbaler zaprosio devojku na neverovatan način!

Pauzu između dve polusezione srpski fudbaler Dejan Dražić iskoristio je na najbolji mogući način - verio je svoju devojku Ljubicu Adžić!

Dražić je za Ljubicu priredio romantično veče na laži u Dominikanskoj republici, a zatim je kleknuo, izvadio prsten i zaprosio Ljubicu koja je ostala u čudu, a potom rekla DA!

Dražić je trenutno član Slovana iz Bratislave, dok je sezonu pre toga proveo na pozajmici u poljskom Zaglebju. Ponikao je u omladinskoj školi Partizana, a iz OFK Beograda je 2015. otišao u Seltu iz Viga. Tamo je nastupao za B tim do 2018. godine, uz jednu sezonu na pozajmici u Valjadolidu.

Dražić je u Seltu prešao za nešto manje od milion evra, a u decembru 2017. se pominjalo da bi mogao da pojača Partizan čije navijače je svojevremeno razbesneo zbog proslave gola u Humskoj. Otrčao je na Jug, hteo da im se izvini, ali je doživeo salve uvreda.

- Nisu me razumeli i to me baš iznenadilo. Pogotovo vređanje sa tribine jer ja nisam proslavio gol. Posle vređanja sa Juga ne želim ništa da pričam - rekao je 2014. tadašnji napadač OFK Beograda.