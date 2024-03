Poziv ga je zatekao, fudbaler zbog Đokovića morao da se PARKIRA PORED PUTA! Hit priča iz Amerike: To je bio neverovatan osećaj

Dejan Joveljić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Ajntrahta, svoju fudbalsku sreću pronašao je u Americi, u Los Anđelesu.

Od avgusta 2021. godine Dejan Joveljić je stanovnik "Grada anđela" i igra u dresu LA Galaksija. Svesno je prihvatio rizik i sa 22 godine se uputio u daleku Ameriku. I čini se da nije pogrešio.

Dobre partije u MLS ligi i golovi ne prolaze nezapaženo. Iako Amerika nije u fokusu publike, ljudi koji se ozbiljno bave skautingom sve vide. Tako je Dejan Joveljić (24) prošlog leta imao ponudu da se vrati u Evropu i obuče dres Trabzona.

- Pre nego što se prošla sezona završila imao sam ponudu jednog turskog velikog kluba. Video sam u novinama i na internetu da se pisalo da sam prihvatio da idem, ali to nije bilo tačno. Nisam čak ni pomišljao na to. Zato što sam srećan ovde i jedva sam čekao da počne nova sezone, da uradim mnogo dobrih stvari za klub i da učinim naše navijače srećnim - rekao je Dejan Joveljić u razgovoru za portal "MLS Soccer".

Otkrio je mladi Srbin rođen u Republici Srpskoj kako se odlučio da ode u Ameriku, gde igra svoju treću sezonu.

- Imao sam 2021. godine dve ponude. Od francuskog Sent Etjena i od LA Galaksija. Odlučio sam da dođem u MLS i nisam zažalio. Bio sam mlad u to vreme, mlad sam i dalje, bila je to teška odluka, pogotovo zbog vremenske razlike, jer sam daleko od kuće. Ali na kraju, kada se sagleda svaki aspekt, srećan sam ovde.

Život u Americi nije bio problem za mladog momka koji je pre toga živeo u Srbiji, Nemačkoj, Belgiji i Austriji.

- Volim Amerikance, tako su fini, prijateljski nastrojeni, ako ih pitaš nešto spremni su da pričaju s tobom 10-15 minuta oko raznih nepotrebnih stvari i to mi se sviđa. Sve je ovde tako opušteno. Ne znam da li je tako samo u Los Anđelesu, ali ljudi su ovde smireni, lagani.

Govorio je napadač i o mogućnostima LA Galaksija ove sezone u MLS ligi.

- Otkako sam ovde, mislim da je ovo najbolji tim koji smo imali, iako smo imali neke jako dobre igrače ranije. Sada sam ja tu sa najdužim stažom i vrlo sam zadovoljan kakvu ekipu imamo. Bićemo mnogo bliži borbi za trofej nego ranije.

Posle odlaska veterana Čičarita Ernandeza u Meksiko, Dejan Joveljić je prvi napadač Galaksija.

- Nisam tip igrača koji će da predribla dvojicu-trojicu igrača. Nekada može i to da se dogodi, ali meni su potrebna dobra krila, tražim centaršuteve, loptu u šesnaestercu, jer tu je moj prostor. I ako me dobro “usluže”, poslaću fudbal u mrežu. Ove godine je drugačije, energija je drugačija. Osećam sada veći pritisak, mada je to za ovaj moj posao normalna stvar. Kada sam zdrav, dvocifren broj golova je za mene minimum. Najmanje deset u sezoni. Ali, nadam se da će ih ove biti mnogo više, kao i asistencija. Nadam se i da ću dobiti poziv u reprezentaciju i da ću osvojiti neki trofej.

Nedavno, gosti Dejana Joveljića u Los Anđelesu bili su Novak Đoković i Vlade Divac. Poziv ga je zatekao posle izlaska iz crkve.

- Pozvao me je Vlade Divac, znao sam da dolazi na utakmicu, jer sam to organizovao nekoliko dana ranije. Rekao mi je: “Hej, Deki, jedan poseban tip dolazi u grad i hteo bi da pogleda meč”. Pitao sam ga o kome se radi, a kada mi je saopštio da je to Novak Đoković, morao sam da stanem, da parkiram automobil pored puta.

Na toj utakmici, Joveljić je postigao gol.

- Bio je to neverovatan osećaj! Nisam imao mnogo posebnih želja u životu, ali jedna od njih je bila da upoznam Đokovića i da razgovaram sa njim. A, on je došao da gleda moju utakmicu. I toi a našem stadionu, da gleda LA Galaksi - objasnio je Dejan Joveljić.

Govorio je fudbaler i o svojoj strasti i ljubavi prema šahu, misaonoj igri kojoj su ga naučili deda i otac. Uspeo je i da postane reprezentativac Srbije u šahu, jer je branio boje zemlje na Evropskom prvenstvu posle poziva selektora Miodraga Perunovića. Otkrio je i da mu je želja da postane FIDE majstor.

