Otkrivena pozadina SUKOBA Bjelice i Petkovića! Fudbaler izneo svoju stranu priče: NE RAZVODI SE ZBOG MENE, već zbog veze sa kumom

Bivši fudbaler Crvene zvezde Nikola Petković, oglasio se za medije i negirao da je pretio košarkašu Nemanji Bjelici. On je objasnio pozadinu i ispričao svoju stranu priče.

Bivši fudbaler je osumnjičen da je u subotu u dečijoj igraonici u Beogradu napao košarkaša Nemanju Bjelicu, vređao ga i pretio, a na saslušanju u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu negirao

On je prvo saslušan u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, a potom pušten da se brani sa slobode, dok ga je policiji prijavio lično Nemanja Bjelica. Bivši igrač Zvezde kaže da nije napao Bjelicu, nego da košarkaš njega već mesecima vređa.

- Obraćam se povodom laži koje su pisane predhodnog dana ali nikome ne zamerama jer mediji ne znaju istinu i pozadinu priče! N.B. nije napadnut već je lično on napadač, lažna žrtva svojih reči i dela. N.B. je poslednja tri,četiri meseca konstantno na dnevnom nivou vređao i napadao mene, a ja njega nikada i nigde spominjao nisam. U svojoj odbrani imam mnoštvo njegovih poruka u kojima mene vređa bez ikakvog osnova - rekao je Petković.

Petković je potom objasnio pozadinu cele priče. Spekulisalo se u medijima da je razlog napada žena, a nekadašnji igrač kluba sa "Marakane" otkriva o čemu se zaista radi.

- N.B. se ne razvodi zbog mene već zbog toga sto je bio u emotivnoj vezi sa svojom kumom Majom Lešić, ženom svog najboljeg druga i kuma Save Lešića. Inače Maja Lešić je bila najbolja drugarica bivše žene N.B. koja se u medijima provlači kao neki loš primer. Njih je na delu dok su letovali zajedno sa decom uhvatio kum i najbolji drug dotičnog N.B. Mirjana Bjelica i ja se tada nismo poznavili tako da ja nisam uticao na razvoj događaja i njihov razvod. Bivša žena N.B. je jedna divna majka i žena maksimalno posvećena svojoj deci i to svi znaju. Žena koja je trpela fizičko i psihičko nasilje, ali se borila da spase porodicu zbog dece dok svoju kumu i najbolju drugaricu nije zatekla u svom krevetu. Dalje ne bih komentarisao “čoveka” koji je mogao da pogleda ženu svog kuma i najboljeg druga.

Objašnajava nekadašnji fudbaler da je prišao Bjelici samo iz jednog razloga.

- Moj prilazak njemu je bio isključivo pitanje zašto mene vređa i spominje svakodnevno kad on nema nikakve veze samnom.

Potom se obratio navijačima Zvezde.

- Za zvezdašku javnost je jako bitno da zna da je on rođeni partizanovac i da mu sem bivše žene niko u porodici kao ni on ne navija za Zvezdu. Izvor je tačan i naravno znate ko. Sve sto je rekao je laž, a da ja budem zadržan u protivoru je zvao preko veze, a ljude koji su za to urgirali ću, ako budem morao, javno imenovati u svim medijima. Kao i izjavu advokatice N.B. da će me uništiti. Nadam se da posle ovaga više neću morati da se oglašavam - poručio je Petković.

