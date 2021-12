ZVEZDA BARSELONE NE ZNA DA VEŽE PERTLE: Svi mu se smeju!

Gavi ima 17 godina i nedavno je postao poznat javnosti u Srbiji kada je objavljeno da u Barseloni zarađuje manje od mnogih fudbalera u Super ligi Srbije.

Jasno je da će prvim narednim uvogorom mladi Španac dobiti ozbiljnu povišicu, ali pitanje je da li će naučiti da veže pertle.

Koliko god bizarno da zvuči, Gavi ne ume da veže pertle na kopačkama u kojima igra, a ove sezone je igrao na šest mečeva Lige šampiona i 16 u La Ligi.

17 years old and doesn’t know how to tie his shoes, but that’s what makes Gavi special ✨🤣 pic.twitter.com/j0zhTx2UlJ