ČELSI PLAĆA ODŠTETU ZBOG ZLOSTAVLJANJA! Novi RASNI skandal na Ostrvu!

Engleski fudbalski klub Čelsi pristao je da plati odštetu osmorici bivših igrača omladinskog tima koji su tužili klub zbog rasnog zlostavljanja 1990-ih.

Četvorica igrača su tužila klub i trebalo je da se nađu na saslušanju u Višem sudu sledećeg meseca, povodom navodnog zlostavljanja od strane bivših trenera Gvina Vilijamsa i Grejema Riksa, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ipak, Čelsi je danas odlučio da se slučaj reši vansudskim poravnanjem.

Ranije je Vilijams negirao "bilo kakve optužbe za zlostavljanje", dok je Riks negirao da je bio "agresivan i rasistički nekorektan". Na suđenju je bilo predviđeno da se pojavi više od 60 svedoka, uključujući i "poznatog golmana".

Jedan od podnosioca tužbe rekao je za Bi-Bi-Si da su ga nazivali pogrdnim rasnim imenima, da je patio od rasnih stereotipa i da ga je Vilijams maltretirao da drugima pokazuje svoje genitalije. On je takođe rekao da je zlostavljanje dovelo do "depresije i uništilo mu ceo život".

Drugi igrač je rekao da je to iskustvo bilo "traumatično" i da mu je "uništilo samopouzdanje". "To me je nateralo da drugačije gledam na bele ljude i uništilo moje snove do te mere da nisam želeo da imam ikakve veze više sa fudbalom", dodao je on.

- Ovo su bili prvi slučajevi te vrste i veoma smo zadovoljni što su se hrabrost i odlučnost naših klijenata konačno isplatile. Čelsi je priznao užasno rasno zlostavljanje koje su naši klijenti pretrpeli od svojih trenera i platio je značajnu odštetu. Nadamo se da će hrabrost naših kilijenata dati snage i drugima da podignu glas i pomoći u borbi za okončanje rasizma - izjavio je advokat tužilaca Zahra Aviz Bilal.

Portparol Čelsija je izjavio da je klub zadovoljan što su uspeli da slučaj reše vansudskim poravnanjem i da će nastaviti da nude podršku bivšim igračima.

Riks i Vilijams odbili su da daju komentar.