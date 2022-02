VELIKI SKANDAL SRPSKOG FUDBALA! Čelnik Partizana nudio sudiji da NAMESTI VEČITI DERBI!

Šokantno priznanje nekadašnjeg fudbalskog Rake Đurovića potresa Srbiju!

Nekadašnji ugledni arbitar pričao je o pritisku kroz koji je prolazio i to posebno pred važne mečeve. Ispričao je detalje vezane za utakmicu Kupa Savezne republike Jugoslavije 2001. godine u kome su se sastali Crvena zvezda i Partizan.

- Ovo sam i obelodanio putem medija, ali je to prošlo onako diskretno, jer su klubovi bili moćniji od medija. Završio sam sudijsku karijeru godinu dana radije zbog toga, jer sam bio određen da sudim finale Kupa SRJ 2001. godine u kome su se sastali Crvena zvezda i Partizan. Tu sam imao žestoke pritiske! Imao je jedan od klubova tada interes, tada je to bio Partizan. Njima nije bilo prihvatljivo da ne želite da pregovarate. Bio je jedan od uticajnih ljudi koji me je poznavao, bio je privrednik ugledan. On je tražio moj kontakt, a ja sam rekao da ne želim da pregovaram. On je to preneo.

Usledili su jasni detalji svega šta se dalje dešavalo:

- Tražili su da pobede, da bi opstali (Partizan, prim. aut). Zvezda je prethodne godine osvojila i kup i prvenstvo. Slavoljub Muslin je tada bio trener Zvezde. Partizan bi tada sve izgubio da je ostao i bez tog kupa! To, sada, sa ove distance shvatam koliko bi tada Partizan izgubio. I bilo je ponuda! Kada se nudi, uvek se nudi novac. Igralo se sutradan, a ja sam uveče u 23 časa obavešten da neću suditi tu utakmicu. Zamenili su sudiju. Tada je Partizan pobedio 1:0... - završio je Đurović.