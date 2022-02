POGLEDAJTE REAKCIJU VLAHOVIĆA KAD SU MU REKLI DA GA "ČEKAJU ULTRASI": Prvi put igra protiv Fiorentine i besni su (VIDEO)

Srpski napadač Dušan Vlahović (22) je ponovo junak Juventusa. Pogodio je na debiju protiv Verone za 13 minuta, a onda i u drugoj utakmici protiv Sasuola ostavio sjajan utisak.

Konstantno je ulazio u šanse, bio opasnost po golmana Pegola, ali mu je veteran sve branio. Sve do 83. minuta kada je kao od šale obišao čuvara, ušao u kazneni prostor i uz pomoć rivala postigao gol za pobedu (2:1) i plasman u polufinale Kupa Italije. A tamo ga čeka upravo bivši klub Fiorentina...

Iako je za njih postigao čak 20 golova tokom jeseni - nije otišao kao heroj. Navijači su besni pošto ih je "izdao" i odabrao Juventus, klub koji smatraju za najvećeg rivala, a tome svedoče i ružne poruke po Firenci nakon transfera.

Nije o Vlahoviću lepo govorio ni predsednik kluba Roko Komiso, pa je jasno da će biti "vatreno" kada prvi put kao gost dođe na stadion "Artemio Franki". I to nije daleko, već 3. februara igra se prva polufinalna utakmica u Firenci, dok je revanš više od mesec i po dana kasnije u Torinu (21. april).

Svi su odmah čekali Vlahovićevu reakciju nakon što je shvatio da će igrati protiv svojih, ali je impresivno kako je zadržao pribranost i nije dozvolio da se na njegovom licu očita bilo kakav strah, ljutnja, bes...

Novinarka ga je upitala - da li je spreman za ne tako "toplu" dobrodošlicu u Firenci?

"Ja mislim samo na meč i da pobedim u njemu, ništa drugo mene ne zanima. To će za mene biti utakmica kao i svaka druga, dolazimo da igramo fudbal i to nije nikakav problem za mene", poručio je Vlahović koji je tako odlučio da preskoči bilo kakve "zapaljive" izjave.

Le parole di #Vlahovic nel post partita di Juve-Sassuolo.

“Fiorentina in semifinale? Per me sarà una gara come le altre”

Il video! #SportMediaset pic.twitter.com/pgRBNzMF7n