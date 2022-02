SVET BRUJI O VLAHOVIĆU! Juventusu Srbin trebao kao voda žednom!

Dušan Vlahović je zaludeo Italiju. I u drugoj utakmici u dresu Juventusa je doneo pobedu"staroj dami". Nakon što je protiv Verone dao gol na debiju za vođstvo, u četvrtak uveče je protiv Sasuola bio junak pobede u finišu susreta u Torinu i najtrofejniji italijanski klub odveo u polufinale nacionalnog kupa!

"On će se pobrinuti", grmi najtiražniji italijanski sportski dnevnik "Gazeta delo sport" na naslovnoj strani. Milanski dnevnik u podnaslovu konstatuje da je Vlahović izmislio gol u poslednjim minutima i doneo pobedu. Dalje u tekstu niže pohvale na račun srpskog reprezentativca.

"Novi čovek i tkivo koje je povezalo Juventus. Serijski bombarder koji je Juventusu poslužio kao voda žednom. Vlahović je taj koji će pre ili kasnije pronaći gol, pa makar on bio u formi autogola. Gol u 88. minutu je simbol šta sve može srpski napadač. Bukvalno je izmislio gol kojim je rešen meč. On je „devetka“ koja šutira na gol i kao takav Juventusu vredi duplo. Njegov posao egzekutora je obavljen. Nije zvanično dao gol ali ga je režirao i zakazao gostovanje u Firenci“, piše Gazeta.

Rimski Korijere delo Sport na naslovnici poručuje “Dušane, sudbina“, aludirajući da ga čeka povratak u Firencu. Već se potencira da Vlahovića čeka vruć doček u Firenci iz koje je otišao u redove najomraženijeg rivala i ujeo navijače za srce. Čini se da ga to ne uzbuđuje previše...

- Neće me dočekati lepo? Razmišljam samo o fudbalu, kako da igram i pobedim, a ostale stvari me ne interesuju. Biće to utakmica kao i ostale. Ovde smo da igramo fudbal - izjavio je Vlahović.

Preko 80 miliona evra uloženih u kupovinu srpskog napadača počinju da se vraćaju "staroj dami".

Torinski list Tutosport na naslovnoj strani uz Dušanovu sliku piše: "Vlahović, delirijum Juve“. Uz dodatak u podnaslovu da je crno-beli svet na nogama zbog Srbina. Potencira se i da se Vlahović sjajno uklapa sa Moratom i Dibalom na terenu.

- Izgleda vam da sam oduvek ovde? Ne, potrebno je još vremena. Mnogo dugujem saigračima i treneru koji mi mnogo pomažu. Za mene je velika čast što sam ovde i što sam na raspolaganju ovakvim saigračima i treneru. Razumevanje sa Moratom i Dibalom na terenu je fantastično. Pre svega, oni su veoma dobri momci, pa posle toga veliki šampioni i sjajni igrači koji su osvojili mnogo toga. Ja sam ovde najmlađi i tu sam da ih slušam i da probam da postignem njihov nivo - rekao je Vlahović za italijanske medije posle meča.

La Stampa piše da je Juventus dobio špica koji pravi razliku i da je doneo pobedu posle fabulozne akcije.