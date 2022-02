STANOJEVIĆ PRED ZVEZDU: Isto nam je pet ili dva boda, pobedom želimo da dođemo korak bliže tituli

Trener Partizana Aleksandar Stanojević istakao je da je želja da se pobedi u derbiju koji je na programu u nedelju od 18 sati na stadionu "Rajko Mitić".

Svestan je strateg crno-belih da najveća utakmica srpskog fudbala može mnogo toga da odluči.

- Ponosan sam na svoje igrače i klub šta smo sve ostvarili do sada. Ne znam koliko je ljudi verovalo da ćemo pred jedan od odlučujućih derbija u sezoni biti u trci za titulu. Ponosan sam iz tog razloga na igrače. Mogu samo da izrazim zadovoljstvo jer nas čeka dobar i uzbudljiv derbi koji znači i može da odluči mnogo - rekao je Stanojević.

"Dobro je da možemo sami da odlučujemo o svemu"



Nije krio zadovoljstvo trener kluba iz Humske zbog toga što Partizan sam odlučuje o svojoj sudbini.

- Zadovoljni smo jer odlučujemo o svemu sami. Nama je pet ili dva boda isto. Nije baš isto ako se izgubi derbi, ali su okolnosti sa tom zalihom slične. Pet bodova je ništa, ali sedam ili osam je već nešto. Značiće nam da ostvarimo pobedu i dođemo korak bliže tituli. Pet bodova nam nije dovoljno i nećemo kalkulisati u tom pravcu. Susreću se dve ekipe koje igraju evropsko proleće, a i prethodni dueli su bili veoma neizvesni.

Stanojević je istakao da zna ko će biti starter protiv Zvezde, kao i da zna kako će početi meč. Dotakao i toga kako bi rival mogao da uđe u utakmicu.

- Imamo određene planove po pitanju taktike. Volim način na koji funkcionišemo, ali naravno da pripremam i određena iznenađenja. Imali smo dosta dobre parametre u trčanju, veoma smo se potrošili. Ali derbi je specifična utakmica i nema tog umora koji može da vas spreči u derbiju. Očekujemo juriš rivala, biće lepa atmosfera. Ipak, očekujte i naš juriš. Znači biće napadi sa svih strana. Generalno smo ekipa koja se dobro prilagođava na sisteme protivnika. Spremni smo na sve. Očekujemo da krenu u rombu ili sa dva napadača. Ne očekujemo da Zvezda krene sa tri štopera. Moguće je da Pavkov bude i adut sa klupe. Nemamo specijalan tretman prema nekom igraču. Analiziramo igrače individualno, ukazujemo na određene stvari, ali igramo zonski.

Partizan ima dosta igrača sa velikim iskustvom u ovakvim utakmicama. Natho je dao gol u prošloj utakmici protiv crveno-belih, dok kapiten Lazar Marković sigurno zna kako se igraju ovakvi dueli.

- Natho i Marković kvalitetom donose sigurnost, ali imamo još dosta igrača koji mogu da ugroze rivala. Tu je Rikardo, kao i mladi bonusi. Iz kolektiva uvek neko izađe.

Trenera Partizana novinari su pitali šta misli o tome što je Dejan Stanković rekao da crno-belih nisu igrali ozbiljan meč protiv Sparte?

- Što se tiče Dekijeve izjave, ne bih sad pravio spinovanja, ne znam na koji je način to rekao. Mi smo svi podigli standarde u Evropi. Eto, po njegovom mišljenju je da je to nama bila lakša utakmica. NJima će to onda biti još lakša utakmica, pošto je Sparta pobedila Rendžers. Hvala Bogu da smo podigli nivoe i da eliminišemo timove koji su nekada za nas bili ozbiljni protivnici. Shvatite onda, i oni i mi smo na ozbiljnom nivou. Ipak smo 11. liga Evrope, to ću da potenciram uvek - zaključio je Stanojević.

Podsetimo, Partizan u ovu utakmicu ulazi sa pet bodova više u odnosu na Zvezdu.

