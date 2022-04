BORJAN SE VIDEO SA PIKSIJEM: Želim mu svu sreću sa Srbijom na SP! Neverovatan je čovek, MOTIVATOR I VIZIONAR!

Golman reprezentacije Kanade voleo biu da na Mundijalu igra protiv Orlova.

Milan Borjan nedavno se video sa selektorom srpskih fudfbalera Draganom Stojkovićem Piksijem. Orlovi su bili najveći hit kvalifikacija za Mundijal u Kataru, jer su na impresivan način otišli na SP pobedivši Portugal u Lisabonu sa 2:1.

Milan Borjan smatra da Piksi sa Srbijom može napraviti veliki rezultat u Kataru.

Da li biste voleli da Srbija i Kanada igraju u nokaut fazi?

- Zašto da ne - kroz smeh je rekao za Kurir Milan Borjan.

Kako vidite grupu u kojoj je Srbija? Deluje da je teška. Koliko mogu Piksijevi momci?

- Verujem u Piksijeve sposobnosti. Pokazao je da je trener koji ima kredibilitet, znanje i harizmu koju vrlo lako prenosi. Momci ga poštuju i slušaju, napravio je sjajnu konekciju sa igračima. Nedavno sam imao priliku da malo duže sedim i razgovaram sa njim, oduševio sam se kakav je čovek, motivator i vizionar. Želim mu svu sreću i siguran sam da će reprezentacija Srbije dogurati daleko!.

Imali ste dug put iz Kanade do Srbije? Koliko je trajao i kako ste uspeli da se spremite za utakmicu u Nišu?

- Od Srbije do Majamija, Kostarike, Kanade pa sve do Paname i nazad do Srbije. Nije lako, ali nisam imao dilemu da moram da branim u Nišu. Poslednji atom za moju Crvenu zvezdu!

Posle utakmice sa Rendžersom, cilj je dupla kruna. Verujete li da peti put zaredom Zvezda može uzeti titulu?

- Verujem i ja i svi ljudi u klubu! Vera nas je vodila do nezamislivih uspeha - zaključio je Milan Borjan.

Autor: