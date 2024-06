PIKSI OPREZAN PRED MEČ SA ŠVEDSKOM: Imaju igrače SVETSKE KLASE - sedmorica u Premijer ligi, trojica u Seriji A

Poslednji meč pred odlazak na Evropsko prvenstvo u Nemačkoj, Srbija igra u Stokholmu protiv reprezentacije Švedske.

Osam dana pred prvu utakmicu važna je i igra, ali i dobar rezultat, jer reprezentacija ima samo jednu pobedu u prethodnih pet utakmica.

Selektor Dragan Stojković Piksi je pokušavao na različite načine da ostane neporažen u Beču, nekoliko dana ranije, ali se ispostavilo da jaka želja nije bila dovoljna.

Sada ima priliku za "popravni" - protiv Švedske od čigej će se drea oprostiti Zlatan Ibrahimović.

"Zlatan je jedan od najboljih igrača u istoriji fudbala, drago nam je da će da se oprosti u meču sa Srbijom. Očekujem zbog svega lepu atmosferu. Ponavljam, Zlatan je važna figura u svetskom fudbalu, ostavio je veliki trag", istakao je selektor Dragan Stojković, pa se osvrnuo na meč sa Austrijom.

"Radili smo analizu, gledajući brojeve, statistiku koja daju važne parametre, videli smo da smo imali tu rupu između 10 i 15 minuta. Na fizičkom planu smo bili u egalu, u nastavku dominantniji, kontrolisali smo igru. Izgubili smo, što ne volimo, ali kao tim smo reagovali, i posle izmena. Igrači su pokazali karakter, minus od dva gola nije mnogo uticao na njih. Iz svake utakmice izvlačimo pouke, svaki meč je dobra platforma za analizu. Dešavalo se da na početku meča sami sebe guramo u probleme koje kasnije moramo da reašavamo. Dešavaju se stvari koje ne očekujemo, a onda biramo teži put da se vratimo u igru. Trudićemo se da u narednim utakmicama budemo koncentrisaniji na početku meča i kako počnemo i tako završimo utakmicu", rekao je Piksi, pa je analizirao i narednog protivnika:

"Nama je pripremna za Evropsko prvenstvo, a Švedska je odlična ekipa bez obzira na negativne epiloge u kvalifikacijama ili Ligi nacija. U procesu su stvaranja ekipe, oni imaju sedam igrača u Premijer ligi, trojicu u Seriji A…sve to govori o njihovom kvalitetu. Imaju igrače svetske klase. Očekuje nas definitivno teška utakmica. Za nas je to poslednji test, trudićemo se da odigramo na maksimalnom nivou i sprovedemo neke ideje koje spremamo za Evropsko prvenstvo. Da se ne ponove neke stvari iz meča sa Austrijom. Primera radi tada je domaćin mnogo više pretrčao u tih pet minuta kada su napravili razliku od dva gola. Zašto igramo dva meča u gostima? Stadioni odlični, atmosfera sjajna, igramo pred punim tribinama, naša dijaspora je velika, a želja nam je bila da odigramo dva meča protiv jakih rivala. Sve to ne treba da menja ništa pred naša očekivanja na Evropskom prvenstvu. To su odlične provere za nas. Biće par izmena u odnosu na Beč, verujem da će i Švedska i Srbija odigrati jednu kvalitetnu utakmicu. Gledali smo ih protiv Danske, izgubili su, ali su odigrali dobru utakmicu", zaključio je Stojković.