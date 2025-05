SA PUTINOM, KIRILOM, SI ĐINPINGOM...Ovako izgleda predsednikov boravak u ruskoj prestonici: Velika borba za Srbiju i važni sastanci u Moskvi (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Moskvi i izjavio je da je ponosan što će predstavljati Srbiju na Paradi na Crvenom trgu u Moskvi povodom 80 godina od pobede u Drugom svetskom ratu ističući da ako neko ima pravo da se diči tom borbom, onda je to srpski narod.

Vučić je juče imao i uživo uključenje iz Moskve i ispričao o putu u Rusiju i naveo da je vlada uobičajeno najavila prelet preko određenih zemalja.

Kako je naveo, nisu išli preko Poljske, pa Belorusije, jer Poljska ne daje nikakve koridore preko Belorusije i ne može da se uđe na teritoriju Belorusije.

Pred predsednikom Srbije i danas je važan dan u ruskoj predstonici i očekuje ga dosta važnih susreta.

Kako je još sinoć najavio, danas ga očekuje susret sa patrijarhom ruskim Kirilom, sa predsednik Kazahstana Tokajevom, sutra posle Parade pobede sa predsednikom Kine i posle toga sa predsednikom Putinom.

Danas ga očekuje prvo susret sa patrijarhom Kirilom.

- Uručiću mu orden koji mu je dodeljen, kazao je sinoć Vučić za RTS na pitanje o susretima koje će imati tokom boravka u Moskvi.

Potom će uslediti večera svih lidera, a onda parada:

-Moramo rano da se ovde iza zidina Kremlja okupimo. Ja sam tu bio na 75. godišnici, sad sam i na 80. godišnici. Onda izlazimo i idemo na gradove Heroje, spomenike, pamjatnike, tamo da postavljamo cveće i vence, rekao je Vučić i dodao da nakon toga sledi ručak.

Nakon ručka, kako je naglasio, će imati sastanak sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom.

-On je uvek tačan i tu sam siguran, osim da se ne znam šta dogodi od ovih bezbednosnih stvari. I posle toga imam sa predsednikom Putinom, dakle, razgovor prvo mi, nas dvojica, pa onda imamo sa delegacijama sastanak oko svih ovih važnih pitanja, kazao je Vučić.

U subotu bi trebalo da se vrati nazad.

-U svakom slučaju, znate šta je za jednu malu zemlju i za lidera jedne male zemlje, predsednika jedne male zemlje, da se sastane sa dvojicom od trojice ili ako hoćete četvorice, svakako dvojicom od trojice najmoćnijih lidera sveta u nekoliko dana, kazao je Vučić.

To je, kako je naglasio ogromna i čast i važnost za našu zemlju.

Na pitanja o sastancima koji ga očekuju tokom boravka u Moskvi u koju je stigao juče kako bi prisustvao Paradi pobede kojom će biti obeleženo 80 godina od pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, Vučić je rekao da gleda i kako će slovački premijer Robert Fico doći do Moskve.

-Neverovatno je da zemlji, članici Evropske unije ili njenom premijeru to zabranjuju posebno posle gotovo tragične sudbine koja ga je zadesila sa četiri metka koja ja dobio posle izliva strašne mržnje.



Ne idem tako da se provodim...



- Ne idem nigde da se provodim već da uradim stvari za Srbiju i njene građane, to je moja borba. Ako ste slobodni, suvereni i nezavisni, ne možete nikome da se dopadnete. Možete da mislite kakav linč me čeka u Albaniji. Sastanak evropske političke zajednice, naći će njih dvoje, troje, da usklađuju svoje argumente sa visinom decibela svoga glasa i objašnjavaju mi kako ne mogu da budu na evropskom putu oni koji se sastaju sa "zlikovcem, zločincem". To radim zbog Srbije, ponosan na svoju zemlju, rekao je on i dodao:



- Ja sam nedavno napunio 55 godina, neko bi rekao nedovoljno za veoma iskusnog političara, a ja sam više od toga. Suviše sam iskusan, dovoljno star i na ovoj funkciji da znam da čast, obraz i ponos ne možete ni da dajete ni da prodajete nikome. Obećao sam i predsedniku Putinu, ali nikoga nisam lagao o svom dolasku ovde. To sam rekao i Fon der Lajen, i Marti Kos, i Makronu i Đorđi Meloni, svakome od njih to sam rekao. Svima sam rekao istinu, nikoga nisam obmanjivao. Mi ovde imamo važne poslove, mi ovde moramo da rešavamo pitanje snabdevanja gasom.

Predsednik je, na društvenoj mreži instagram podelio fotografije dočeka.

- Hvala našim ruskim domaćinima na veličanstvenom dočeku! - poručio je Vučić.

