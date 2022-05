'DA NIJE BILO OSIMA, PARTIZAN DANAS NE BI IMAO ZEMUNELO!' Kako je legendarni Švaba pokrenuo Zeku i Bjeku

Čuveni fudbalski trener, bivši trener Partizana i selektor Jugoslavije Ivica Osim, preminuo je danas u Gracu u 81. godini života. Legendarnog Štrausa sa Grbavice smrt je zatekla jutros u 10:00 sati u Grazu gde je živeo poslednjih nekoliko godina, prenose mediji u BiH.

Veliki Ivica Osim bio je i ostao jedna od najupečatljivijih sportskih figura i fudbalskih autoriteta sa ovih prostora, a malo je poznato da je svojevremeno baš Osim bio inicijator da se napravi Partizanov ponos - Sportski centar Teleoptik.

Osimov sin Amar je to pre dve godine otkrio izveštaču Kurira na pripremama crno-belih u Beleku.

RIP Ivica Osim.



My earliest football memories were watching VHS tapes of Yugoslavia at Italia '90.



Pocivaj u miru. pic.twitter.com/K3ldQ0bcZZ