MITROVIĆ SE OGLASIO POSLE NESTVARNOG REKORDA: Ovo su PRVE REČI besmrtnog Aleksandra! (VIDEO)

Sa dva nova pogotka stigao je do brojke 43 i tako oborio rekord star 30 godina!

Sasvim razumljivo, posle velikog slavlja zbog ulaska Fulama u Premijer ligu, Mitrogol je bio u centru pažnje.

"Nisam razmišljao o rekordu, ali kako sam mu se približavao, svi su počeli da pričaju. Tako da, naravno da sam želeo da ga oborim. Danas se desilo. To je nešto posebno. Rekord u poslednjem minutu. Ostvarili smo veliku pobedu. Mislim da smo završili sezonu kao u snovima, onako kako smo želeli - pobedom kod kuće, pred našim navijačima, još sam oborio i rekord, tako da je sve bilo savršeno", poručio je Aleksandar Mitrović.



◎ 43 games

◉ 43 goals



Aleksandar Mitrović has broken the record for the MOST goals in a Championship season.👏 pic.twitter.com/QmUacJmDe6