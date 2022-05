MARADONA JE U NJEMU DAO DVA ČUVENA GOLA: Dres legendarnog fudbalera prodat za rekordnu sumu

Kako prenosi "Skaj Sport", finalna cena iznosi 7.142.500 funti, a kupac još uvek nije poznat.

Slavni Argentinac je postigao dva gola za "gaučose" u pobedio od 2:1. Oba pogotka su bila spektakularna. Prvi je Maradona nazvao "Božija ruka", dok je kod drugog uzeo loptu na centru, obišao veliki broj igrača protivničke selekcije i zatresao mrežu "Gordog Albiona".

BREAKING: The shirt worn by Diego Maradona in the 'Hand of God' game against England at the 1986 World Cup has sold at auction for £7,142,500 🤑pic.twitter.com/jvTxV5xMOs