Morata o bolnim trenucima: NISAM HTEO DA IZAĐEM IZ KREVETA!

Fudbaler Juventusa Alvaro Morata je ove sezone postigao samo dva gola za svoj tim.

Španski napadač posljednji gol postigao je 19. septembra u utakmici protiv velikog rivala Milana.

Zbog toga on je na strašnom udaru vernih navijača "stare dame", a sada je progovorio kako se nosi s tim.

- Svi smo pod pritiskom, ja verovatno više jer sam igrač na pozajmici. Od nas se uvek traži da se dokazujemo više od drugih. Ipak, kad je takva situacija, nemaš puno izbora, možeš samo da radši još više i nadaš se da će biti dovoljno - rekao je Morata.

Dodao je i da je imao problema sa povredom.

- Nije me bilo mesec dana zbog povrede, a kad sam se vratio nisam se osećao dobro jer sam se požurivao. Morao sam puno da radim za ekipu i nisam imao koncentraciju potrebnu za postizanje golova. U nekoliko zadnjih utakmica igrao sam na levom krilu, to nije moja pozicija, ali uvek igram ono što mi trener kaže. Naravno da bih hteo da igram bolje i postižem više, kao što je bilo pre povrede, ali ona me ipak unazadila - istakao je on.

Za vreme Evropskog prvenstva su mu čak pretili i smrću.

- Da nije bilo trenera i saigrača, bilo bi mi jako teško. Da smo pobedili Italiju, verovatno bismo pobedili i Englesku, ali nažalost nismo. Zvižduci nikad nisu ugodni. Niko nije savršen, mi nismo roboti, ali znam da se od mene očekuje puno. Više me brine što ta mržnja koja se rodi prema meni utiče i na druge. Video sam roditelje s decom na tribinama, svi su imali bes na licima. Prenose to na svoju decu. Čini mi se da su ljudi počeli da shvataju da postoje neke granice. Na terenu mi mogu raditi šta žele, ali kad izađem na ulicu sa ženom i decom, tome nema mesta. Bilo je svega, bilo je dana kad nisam hteo da izađem iz kreveta - završio je on.