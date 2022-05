Zvanično: Bibras Natho potpisao novi ugovor sa Partizanom!

Na konferenciji za medije pred susret sa ekipom Vojvodine, trener Partizana, Aleksandar Stanojević objavio je sjajne vesti za sve navijače crno-belih. Izraelski vezista, Bibras Natho je u toku današnjeg dana i zvanično potpisao ugovor o produžetku saradnje sa crno-belima.

Ne treba ni pominjati koliko Natho znači za kreaciju i igru Partizana, a pokazao se kao vrlo siguran i kada je u pitanju realizacija kaznenih udaraca. Stoga, ne čudi što su se u taboru crno-belih žestoko borili da obezbede njegov novi potpis.

Stanojević je podvukao da je njegov potpis jako značajan, jer ukazuje na to da postoji sloga i poverenje između kluba, trenera i fudbalera. Nada se da će ovo biti samo prvi od mnogobrojnih potpisa ovog leta.

- Značajno je za sve nas, jer svaki igrač koji produži ugovor, to znači poverenje između igrača i kluba i trenera. Nadam se da će biti još produženja, meni to daje zadovoljstvo, to mi pokazuje da su zadovoljni ovde - rekao je Stanojević.

Ugovor je potpisan neposredno pre početka konferencije za medije, a glasi na godinu i po dana, što znači da će se Izraelac zadržati među crno-belima barem do zime 2024. godine.

Podsetimo, Izraelac je već nekoliko puta naglasio da se oseća izuzetno prijatno u Beogradu i da čak razmišlja da završi svoju karijeru u našem glavnom gradu i da se potom u potpunosti nastani ovde sa svojom porodicom. Ovo je svakako korak ka ostvarenju tog plana.