ZASTAVA SRBIJE NA ZVANIČNOM DRESU UKRAJINE: Pogledajte kako izgleda! (FOTO)

Fudbalska reprezentacija Ukrajine predstavila je specijalni patriotski dres za prijateljske utakmice. Na ovom dresu nalazi se i zastava Srbije.

Predsednik Fudbalskog saveza Ukrajine (UAF) Andrej Pavelko najavio je izdavanje specijalnog patriotskog dresa za reprezentaciju Ukrajine. U njemu će reprezentacija igrati naredne prijateljske utakmice. Prema nekim informacijama Ukrajinci planiraju da se u ovom dresu takmiče i na Svetskom prvenstvu u Kataru, ukoliko u junu prođu baraž. Mada je pitanje kako bi FIFA reagovala na tako nešto. FS Ukrajine planira odigravanje tri prijateljske utakmice pre 1. juna, kada će njihova selekcija igrati protiv Škotske u baražu za SP.

Na dresu je prikazana mapa Ukrajine čije su granice stilizovane kao zastave država koje pružaju pomoć Ukrajincima. Zanimljivo, među njima je predstavljena i Srbija, a tu su i zastave svih zemalja iz regiona Hrvatske, Crne Gore, BiH, Severne Makedonije...

UKRAINE’S SPECIAL FRIENDLY KITS 🇺🇦🎽



UAF President Andriy Pavelko has unveiled the Joma kits Zbirna will play their upcoming friendlies in before Scotland



United24 is the gov run charity where funds raised in matches will go to



Kit is same 🇺🇦 wore in 20/21 before Euro 2020 pic.twitter.com/3ldpoMb5SN