RAT NA STADIONU U ATINI! Huligani zapalili tribine, tukli se međusobno i s policijom (VIDEO)

Pristalice Panatinaikosa i PAOK-a napravile su bojno polje od stadiona.

Navijači su se sukobili između sebe i sa policijom, na atletskoj stazi i na tribinama, pesnicama, bakljama i kaiševima.

Organi reda su imali pune ruke posla na Olimpijskom stadionu u prestonici Grčke.

Panatinaikos je pobedio rezultatom 1:0, pogotkom Kantalapijedre u 34. minutu, međutim, malo ko će da upamti ishod meča pored svega što se dogodilo. Neredi su najpre odložili početak utakmice, jer su počeli mnogo pre zakazanog starta.

Poznato je da ova zemlja ima velikih problema sa huliganima. Navijačke tuče su česta pojava, pogotovo kada se sastaju najveći klubovi, ali zaista je retkost da se na stadionu vidi haos ovakvih razmera bilo gde u svetu.



Policija je pokušavala da spreči sukobe dve navijačke grupe, pa je sama imala ozbiljne obračune sa pristalicama Panatinaikosa koji su protivpožarnim aparatom slomili staklenu ogradu u pokušaju da dođu do rivalske grupe.



Sukob na tribinama između navijača Panatinaikosa i policije koja je ispaljivala suzavce prema huliganima, nije bio jedini.

"Zeleni" su sišli na atletsku stazu odakle su pokušali da dođu do navijača ekipe iz Soluna. Ka njima su bacane baklje, a na tribini na kojoj su se nalazili u jednom trenutku je buknuo ogroman plamen.

🇬🇷 Scenes during Greek Cup Final between Panathinaikos and PAOK todaypic.twitter.com/21sQIoLh5f