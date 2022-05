Stanković blista posle Kupa i duple krune: Uz ovu atmosferu i podršku, sve je moguće, vraćamo se za mesec dana

Trener crveno-belih najavio je odmor, pa nove dobr igre svog tima.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 2:1 u finalu Kupa Srbije odigranom na stadionu "Rajko Mitić" i tako duplom krunomstavili tačku na ovu sezonu.

Posle meča trener crveno-belih Dejan Stanković bio je prezadovoljan pobedom i novim osvojenim trofejom.

- Ovi momci su osvojili kup, klub je osvojio dve duple krune. Kada imas ljude i igrače sve je moguće. Uz ovakav stadion, amosferu uz podršku kluba.... Sezona za memorisati, naučiti na greškama, zapamtiti šta samo dobro radili, a bilo je toga. Sada nam je potreban odmor. Neka momci uživaju sada 15 dana sa svojim familijama. Posle toga se vraćamo, Zvezda je to - istakao je Stanković i dodao:

- Dva fenomenalna gola jedan lepši od drugoga. Čvrsta utakmica, na momente, nije ni lepa, ali Bože moj. Igra se čvrst fudbal, Čestitao bih ekipi Patizana na korektnoj borbi. Mnogo je lepo zatvoriti jednu sezonu ovako.

Prokomentarisao je Stanković i formaciju sa tri odbrambena igrača u meču:

- Tri smo spremili da igramo pozadi, znali smo šta Partizan radi. To je korektno funkcionisalo. To je samo stvar koncentracije, prezadovoljan sam kako je to funkcionisalo sa tri. Raša Pankov je imao operaciju u januaru februaru, vratio se, odigrao 45 minuta dobro, ako sam vratizmenu, ubacio sam partizana, vratili smo se na romb, i iz toga je ispao drugi gol. Maestro Katai je postigao fenomenalan gol. Čestitke svima, vidimo se za mesec dana.

