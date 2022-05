TUGA DO NEBA! Preminula supruga poznatog fudbalera u 31-oj godini! UZROK SMRTI JOŠ UVEK NEPOZNAT!

Stravične vesti stigle su iz Australije. Supruga Ulisesa Davile, bivšeg fudbalera Čelsija tragično je preminula:

- U žalosti smo zbog informacija da je Lili, supruga Ulisesa Davile tragično preminula tokom noći - glasi objava Makartura, njegovog aktuelnog kluba.

Prema pisanju medija u Australiji, još uvek nije poznat uzrok smrti, a nije bilo ni nikakvih nagoveštanja da Lili ima bilo kakve zdravstvene problem. Oni su bili izuzetno aktivni na društvenim mrežama, ali u poslednjih 14 dana nisu imali nijednu objavu.

Davila je pre deset godina bio član Čelsija, kada ga je slavni klub dobio iz meksičke Gvadalahare. Ipak, u Londonu nije dobio pravu šansu već je išao po pozajmicama - Vitese, Sabadelj, Kordoba, Tenerife, Setubal. Na kraju je završio u Australiji.

Lila i Davila imaju dvogodišnjeg sina.

The Wellington Phoenix are saddened to hear the news that Ulises Dávila’s wife Lily has passed away.



Uli & his whānau will always be a part of ours.



We would like to send our deepest condolences to Uli & his family during this tough time.



Kia kaha. pic.twitter.com/rkaYAOLmg5