NOVI SNIMCI HAOSA! GRCI PRIREDILI PAKAO ALBANCIMA: Pristalice lažne države Kosovo NISU ZNALI ŠTA IH JE SNAŠLO (VIDEO)

Utakmicu između Grčke i lažne države Kosovo u Ligi nacija obeležili su brojni incidenti.

Grčka je ubedljivo slavila (2:0), ali rezultat je bio u potpuno drugom planu zbog svega što se dešavalo na tribinama.

Stotinak pristalica tzv. Kosova pratilo je uživo meč sa stadiona u Volosu, a grčki navijači potrudili su se da im gostovanje bude nezaboravno.

