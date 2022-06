HOROR NA FUDBALSKOJ UTAKMICI: Navijači i igrači NASMRT pretukli sudiju!

Član Nacionalne asocijacije fudbalskih sudija Salvadora podlegao je povredama u bolnici nakon što su ga napali navijači i igrači.

Fudbalski savez Salvadora "osuđuje i žali zbog ove tragedije" koju su učinili "pseudo-navijači i igrači".

This weekend, 63-year-old referee José Arnoldo Amaya died after being attacked by players and supporters of a team in El Salvador. 🇸🇻



He passed away moments after arriving at the hospital.



RIP. 🙏🕊 pic.twitter.com/vuJcNqa3xf