JAČI OD SVIH PROBLEMA: Novi trener Partizana Ilija Stolica optimista i pored težine izazova

Vremena je malo, a posla na svim poljima vezano za "kreiranje" Partizana kakvog želi svaki navijač crno-belih - neuobičajeno mnogo.

Po dolasku u slovenački Ptuj na završnu fazu priprema za prvenstvo, koje startuje već 9. jula gostovanjem u Ivanjici, novi šef struke Ilija Stolica trezveno i smireno konstatuje da njega i sve u klubu očekuju veliki izazovi na planu formiranja ekipe koja je u kratkoj letnjoj pauzi ostala bez nekolicine fudbalera.



- Iza nas je nekoliko intenzivnih dana, urađeno je dosta stvari, ali smo i te kako svesni da nas čeka još mnogo posla. Biće to specifičan prelazni rok, organizacija koja je zbog predstojećeg Svetskog prvenstva malo skratila mogućnosti za angažovanje igrača, uigravanja, dosta toga promenila i ubrzala, a na sve to smo imali zaista dosta promena u igračkom kadru. Pomalo je čudna situacija sa nedostatkom centralnih bekova, koji su, na šta smo opet ponosni, bili u svojim nacionalnim timovima, igrali Ligu nacija, dok je mladi Ilić na Evropskom prvenstvu. Sve to komplikuje uigravanje, pa i odigravanje prijateljskih mečeva, no, moramo sve da prevaziđemo, to su samo neki od izazova.

Upravo je nedostatak centralnih bekova odložio prvu planiranu proveru protiv Kopra, a Saničanin i Vujačić će se saigračima pridružiti 25. juna, pa je improvizacija nužna i za test sa rumunskim Klužom 24. juna.

- Moj posao je da nađem prava rešenja i kada problem evidentno postoji. Oba štopera su bitna zbog stabilnosti i uigravanja tima, a mi trenutno nemamo nijednog igrača na poziciji centralnog defanzivca i to nas stavlja u poziciju improvizacije. Moraćemo da tražimo alternative i pokušamo možda da nađemo drugačija taktička rešenja, ne zbog naših želja da nešto odmah menjamo, već zbog okolnosti. Zato ćemo možda imati neke nepredvidive situacije u tim prvim mečevima. Voleo bih, kao i svaki trener, da imam sve igrače na okupu, jer do prvog kola imamo još samo tri sedmice, to je veoma kratko vreme.

Jasno je da postojeći kadar vapi za pojačanjima, pa ostaje otvoreno i logično pitanje da li će se to dogoditi na vreme.

- Voleo bih da pojačanja dođu što pre, smatram da nije dovoljno da dođu i pre početka takmičarskih utakmica, jer je svakom igraču, bez obzira na kvalitet, potrebna adaptacija. Mi to ne možemo da "skratimo" na nivo kvaliteta, a da pomeramo druge stvari vezane za takmičarske mečeve - ne možemo. Moraćemo da radimo u hodu, sa momcima koji su tu sa nama već duže vreme. Angažovaćemo igrače na pozicijama koje su upražnjene posle odlaska starosedelaca i gledaćemo da budu kvalitetni i da pojačaju konkurenciju.

Rastanak sa iskusnijim igračima je bio neminovan.

- To je najteži deo trenerskog posla. Ako bih poredio, to je kao da na treningu imate 25 podjednako dobrih igrača, od kojih svi zaslužuju da igraju, a morate da se opredelite za 11 igrača, da neko ne bude ni na klupi. Kada se rastajete sa igračima, pogotovo ako su deca kluba, nije lako, štaviše, emotivno je izuzetno teško. Sa druge strane, svi mi sa profesionalne strane moramo da gledamo ono što je iznad nas - Partizan.

Autor: