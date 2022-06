STANKOVIĆ PREZADOVOLJAN PRVOM PROVEROM U SLOVENIJI: Kangva pravo pojačanje, ako je ovo Rišairo to je dobro za nas!

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su ekipu Brava rezultatom 2:1 na prvom kontrolnom meču u Sloveniji, a mnogo razloga za osmeh i zadovoljstvo posle utakmice imao je šef stručnog štaba našeg tima Dejan Stanković.

- Utisci su fenomenalni i ovo je pokazatelj da momci rade i da se ponašaju dobro. Za prvu kontrolnu utakmicu posle sedam dana, rekao bih da sam prezadovoljan. Videlo se i da je umor prisutan, ali to je normalno i ne bih da se ponavljam kao svi treneri. Kad igraš za Zvezdu, onda i na prijateljskim utakmicama treba da ostaviš jak i dobar utisak. Neko je odigrao 45, neko 60, neko 30, ali ćemo nadoknaditi minute za sve. Imamo još tri dobre kontrolne utakmice, nastavljamo u istom ritmu. Da se malo odmorimo i da nastavimo sa dobrim radom. Sudija je unosio nervozu, primetio sam da igrači mogu da dobiju žuti ili crveni karton, tako da sam reagovao da bih to sprečio - počeo je Stanković.

Mnogo lepih stvari video je šef stručnog štaba našeg tima danas - Kangvin debi, Nikolić na terenu posle šest meseci, Sanogo besprekoran na štoperu i dvostruki strelac Živković.

- Kangva pokriva dosta pozicija. Počeo je ispred odbrane, pa je otišao poludesno. Ima intenzitet, igra sa obe noge i pravo je pojačanje za Crvenu zvezdu. Nikolić se vratio na teren, videlo se da mu fale utakmice, ali kvalitet je tu. Sanogo na štoperu je adaptacija. Mnogo nam je dao i pokazao, on ispred odbrane rešava dosta situacija, adaptirao se, kao i Gobeljić, pa i Pićini. Što se Živkovića tiče, prvi gol mnogo lep, drugi iz dobre akcije. Ako je to on, to je dobro za nas - zaključio je Stanković.

