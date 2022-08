SRBIN JE NAJVEĆI U ISTORIJI! Englezi rekli svoje: Ser Mitar vojvoda od Fulama

Momak koji nosi "orlovsko ruho", Aleksandar Mitrović izabran je glasovima navijača za najboljeg golgetera u istoriji Fulama, najstarijeg londonskog kluba, osnovanog još davne 1879.

Na svom zvaničnom sajtu tim iz prestonice objavio je anketu u kojoj su učestvovali brojni navijači, a ubedljivo najviše glasova sakupio je momak iz Smedereva.

As voted for by you.



Mitro is the greatest goal scorer in Fulham history! 👑#FFC