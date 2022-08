Stolica: Svestan sam situacije, možemo da eliminišemo AEK

Trener fudbalera Partizana Ilija Stolica, uoči sutrašnjeg (21.00) revans meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv AEK-a iz Larnake, izjavio je da je svestan da bi ta utakmica mogla da mu bude i poslednja na klupi crno-belih.

Klub iz Humske poražen je na Kipru sa 2:1 i u slučaju da eliminiše Kiprane igraće u plej-ofu Lige Evrope protiv ekipe Dnjepar iz Ukrajine.

U suprotnom, Partizan očekuje duel plej-ofa Lige konferencija protiv boljeg iz dvomeča između Levskog i Hamruna.

"Neke stvari koje su van moje kontrole ne mogu da promenim, ne mogu da amortizujem. Ono što mogu je da pripremim ekipu za ono što ih očekuje u samoj igri i za protivnika. Pritisak možemo da okrenemo na to da momci budu otresiti, da budu dostojni dresa Partizana", izjavio je Stolica na konferenciji za medije u Humskoj.

Svestan sam odgovornosti i situacije u kojoj se nalazim, dodao je on.

"Ekipa mi pokazuje da smo na pravom putu. U bilo kojoj profesiji, bez obzira na pritiske, lični faktor ne sme da postoji. Stvar je kvaliteta, rada, logistike, budžeta i svega što jedan veliki klub nosi. Moj posao je takav kakv jeste i ja se sa tim konforno nosim".

Stolica je istakao da veruje u trijumf svog tima.

"Očekuje nas drugo poluvreme, revanš sa kvalitetnom i dobrom ekipom koja nas je pobedila u prvoj utakmici. Možemo da eliminišemo ekipu AEK, to je cilj svih nas za sutrašnju utakmicu", rekao je trener crno-belih.

Strateg "parnog valjka" naveo je da nije angažovao sportskog psihologa i da je sam preuzeo tu ulogu.

"Slažem se da je psihološki faktor presudan, postići stabilnost u ekipi. Napravili smo konsultacije, preuzeo sam na sebe vrstu odgovornosti da ekipu psihološki što bolje pripremim".

Stolica je naveo da sezona nije gotova, iako njegova ekipa ima sedam bodova manje od lidera Crvene zvezde u Superligi.

"Veoma daleko od istine je da je sezona goova. Ovo je to početak sezone, priče o tituli da stavimo po strani. Ovo je utakmica u Evropi. Titula se isčekuje pet godina i za to moramo da se pripremimo na pravi način. Ništa ne može da se uradi preko noći. I prošle godine smo igrali Ligu konferencija, tako da ne vidim da bi to bilo nazadovanje. Ovo je šansa da se stvari okrenu u drugačijem pravcu", izjavio je Stolica.

Pozvao je trener crno-belih i navijače da podrže ekipu.

"Siguran sam da nam je preko potrebna podrška naših navijača. Moramo da ih vratimo kvalitetnim igrama i dobrim odnosom. Rezultat nas nije ispratio i naravno da navijači nisu zadovoljni. Ja sam ovde da se posvetim tome da to preokrenemo. Bez navijača mi ne možemo da uradimo ništa".

Trener Partizana istakao je da zbog povrede neće moći da računa na napadača Andriju Pavlovića, kao i da je ekipa spremna i za penale.

"Penali su stvar psihološke pripreme. Naš zadatak je da se spremimo za sve, uključujući i penale", poručio je Stolica.