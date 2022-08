INCIDENTI U HUMSKOJ: Policija se sukobila sa navijačima, žandarmi U KLINČU sa pristalicama crno-belih

Nemile scene dolaze iz Humske ove večeri.

Fudbaleri Partizana i AEK-a igraju revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope u Beogradu, gde crno-beli pokušavaju da se domognu plej-ofa ovog takmičenja, a samim tim i grupne faze nekog od evropskih takmičenja. Međutim, sam meč su obeležile nemile scene tokom prvog poluvremena susreta.

Naime, negde sredinom prvog poluvremena došlo je do dva odvojena sukoba na istočnoj tribini stadiona u Humskoj.

Prvo su u centralnom delu istočne tribine policajci ušli na tribinu i počeli da se obračunavaju sa grupom navijača najpre verbalno, potom i fizički. Neke od žandarma su u tom naboju odgurnuli navijači, došlo je do čarki, ali se situacija brzo primirila iako je tenzija bila očita na tom delu stadiona.

Međutim, to nije sve, jer se tenzija prenela i na deo iste tribine ka "severu" gde je bila smeštena odvojena grupa navijača, zbog koje je policija takođe morala da interveniše. Pristalice Partizana sa tog dela tribine su bile vrlo naoštrene prema organima reda, no, srećom, do većih sukoba nije došlo, ali je upadljiva bila velika nervoza svih aktera ovog incidenta.