ŠOK SNIMAK SKANDALA: TOMOVIĆ NASRNUO NA FOTOGRAFA! Saigrači jedva držali bivšeg igrača Zvezde, HAOS U HUMSKOJ (VIDEO)

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde odgurnuo je fotografa u Humskoj, što je bio jedan od najvećih skandala na meču.

Partizan je završio takmičenje u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a meč protiv AEK-a iz Larnake obeležili su incidenti u Humskoj. Navijači Partizana skandirali su protiv uprave svog kluba, zatim postrojavali igrače, a atmosferu dodatno je začinio sukob Nenada Tomovića i jednog fotoreportera sa atletske staze.

Nekadašnji reprezentativac Srbije i bivši fudbaler Crvene zvezde nasrnuo je na fotografa, a kasnije i objasnio zašto je to uradio! Na internetu je ovaj incident jedan od glavnih utisaka sa meča, pa se već pojavilo nekoliko snimaka "tuče".

Na jednom od njih vidi se kako Nenad Tomović traži čoveka za kojeg tvrdi da ga je provocirao tokom meča. Video pokazuje nervoznog Tomovića na terenu Partizana, a iskusni defanzivac zatim se zaleće na drugi kraj i pored aut linije pronalazi fotografa. Kako sam priznaje, nakon što je stigao do njega odgurnuo ga je!

Ovakva reakcija Nenada Tomovića izazvana je psovkama, tvrdi fudbaler kiparskog tima. On je nakon susreta izjavio da mu je fotoreporter psovao majku, ali i decu, na šta je posebno osetljiv. Sama atmosfera na meču ga nije porometila jer je kroz karijeru igrao i derbi protiv Partizana, ali uvrede za decu bile su kap koja je prelila čašu.

- Znaš li šta mi je pričao? 'Ciganska pi*ko, tvoja deca su Cigani, je*em ti mamu.' Najviše me je pogodilo to što mi je decu psovao. Ja sam mu odmah rekao 'Čekaj kraj, ubiću te'. ikada ne bih reagovao ovako, igrao sam i derbi i sve, pa te vređaju, to je normalno! Igrao sam i za reprezentaciju, uvek sam bio korektan, nikada jednu ružnu reč za Partizan nisam rekao, a da mi on decu dira, e to nema šanse da trpim - rekao je Tomović.

