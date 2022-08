MILOJEVIĆ PRED VEČITI DERBI: Tražim samo podršku za momke (VIDEO)

Večiti derbi, 168. po redu na programu je u sredu od 20 časova na stadionu Partizana. Tim povodm šef struke crveno-belih Miloš Milojević izneo svoja očekivanja pred ovaj meč na konferenciji za novinare.

- Nema potrebe najavljivati važnost i veličinu ovog susreta. Večiti derbi je uvek poslastica srpskog fudbala. Očekujem utakmicu punu žara, borbe. Poznajem filozofiju igre kolege Petrića, mislim da Partizan ima kvalitet za tu njegovu ideju. Rezultati na početku nisu bili onakvi kakvi su očekivali, ali mislim da imaju kvalitet i naše poštovanje u pripremi utakmice. Međutim kada duel počne Crvena zvezda mora da pokaže kvalitet i odnos i da smo mi ti koji želimo da kontrolišemo situaciju, igramo za gol, budemo direktni i na kraju imamo jedan dobar rezultat – istakao je Miloš Milojević.

Osvrnuo se šef stručnog štaba našeg tima i na status Ohija i Кulibalija.

- Ohi je definitivno u karantinu, nije otišao do Brondbija, a da li će igrati na derbiju to ćete videti na sutrašnjoj utakmici i dodao:

- Imamo kvalitet da ih napadnemo i sa dvojicom napadača i sa jednim. Imaju različite karakteristike Кulibali, Pešić i Ohi. Postoji dobra mogućnost za varijacije i što se tiče sistema. Кo god da bude igrao će se uklopiti u naše zahteve i biće pretnja za Partizan. Ne mislim da je to toliko bitno ko će igrati, nego kako će igrati cela ekipa, jer ako ekipa njima pomogne, onda će i oni pomoći ekipi.

Govorio je Milojević i o zdravstvenom stanju igrača, ali i o izuzetno značajnom timskom duhu.

- Izveštaj koji sam dobio posle treninga sinoć od medicinskog tima je da su svi spremni i da su svi dobro. Imamo još 36 sati do utakmice, tako da mislim da će svi do utakmice biti još više spremni. Timski duh nas je podigao u drugom poluvremenu protiv Javora i to je stvar kojom sa bio najzadovoljniji što se tiče te utakmice, tri poena i to da se ekipa psihološki podizala u drugom poluvremenu, da je rasla i da se osetio pozitivan duh sa klupe. Osetilo se jedinstvo. Mislim da se psihološki vraćamo posle šoka od Haife. Nisam očekivao da igrači koji nisu imali minutažu imaju bolju takmičarsku formu. Ekipa je radila dobro kod prethodnog stručnog štaba, ne mislim da je to problem. Mislim da uvek može bolje, nekad i preteram u tome, to nije problem i nije moje opravdanje, nikada ne sme ni biti, kao ni igrača Crvene zvezde. Momci znaju šta je odgovornost, oni su profesionalci, na njima je da uvek budu spremni. Znam da su dobri momci i karakteri i da će biti na maksimumu svojih mogućnosti ne samo sutra, nego na svakoj utakmici.

Istakao je Milojević da je igračima neophodna podrška našeg dvanaestog igrača.

- Ljudi mogu da donose zaključke kakve žele, ko plati ulaznicu može da komentariše, svako ko je sezonski član ima pravo na svoj komentar. Кada sam izabrao ovaj posao shvatio sam da kada se pobeđuje ekipa pobeđuje, a kada se gubi trener gubi. Ne mislim da ako pobedimo i verujem ćemo pobediti da treba da se misli da sam ja mađioničar, zato što nisam. Ako se izgubi naravno da najveća odgovornost ide na mene, ja sam spreman da to preuzmem. Očekujem sa druge strane da momci na terenu preuzmu odgovornost što se tiče zadataka. Ne mogu da očekujem i da tražim nešto od navijača, tražim samo podršku za momke, to je jedino što tražim.

Govorio je šef stručnog štaba našeg tima i o takmičarskoj formi Кulibalija.

- Derbi utakmica, svako može da odigra bar pet minuta, on je profesionalac ,može sigurno bar na motivaciju. Može da se postavlja pitanje da li je u takmičarskoj formi, poslednju utakmicu je odigrao u junu, ne verovatno, ali mislim da ima kvalitet, specijalni koji nama odgovara. Moj stav je da može na motivaciju da odigra, naravno znamo koje posledice mogu biti kasnije, ali derbi se igra dva, tri ili četiri puta godišnje, tako da mislim da ni on ne bi bio srećan da zbog toga što nije igrao od juna da ga sklonim za ovaj meč. Кada dovedete pojačanje, morate da mu date na važnosti, status. Jedini i osnovni cilj nam je da nađemo tih jedanaest koji mogu najbolje zajedno i koji mogu najbolje da odigraju sutra utakmicu.

Nije krio Miloš Milojević da očekuje tešku utakmicu protiv večitog rivala, ali je i istakao da je najbitnije da njegova ekipa igra svoju igru.

-Bio sam prisutan na par utakmica u drugoj ulozi, nije lako igrati tamo, dobro se osećaju u svojoj kući, kao i mi u našoj. Mislim da ima igrača na koje treba posebno obratiti pažnju, ali ne bih želeo da ovim odgovorom pomažem kolegi iz suprotnog tabora. Bitno je da neutrališemo te njihove kvalitete koje imaju, dobri su u tranziciji i na prekidu. Znam Gordanov karakter i opredeljenje, mislim da je više koliko smo mi spremni da uđemo u tu borbu, ako tu sve bude bilo kako treba, siguran sam da imamo kvalitet da u fudbalskom delu mi budemo dominantniji. Postoje neke stvari koje moraju da se odrade, nebitno da li se igra protiv Partizana, Javora ili bilo kog drugog protivnika, to je taj fizički zahtev, motorika, duel igra i to je taktička disciplina.

Otkrio je strateg crveno-belih i šta bi po njegovom mišljenju moglo da odluči 168. večiti derbi.

- Mislim da će presudna biti borba za drugu loptu, očekujem utakmicu punu žara i intenziteta, kao i da moji igrači ostanu mirni u glavi, što se tiče neke oštrije igre, kontakata, duela. Кada igrate na gostovanju, ako ne prihvatite tu borbu i zahtev koji protivnik postavi, onda može da dođe do problema, mi imamo momke koji to mogu da odrade. Fudbal ćemo igrati i siguran sam da imamo kvalitet da igramo dobar fudbal, ali i ostale stvari moramo da odradimo na jako dobrom nivou.

Istakao je Milojević da će njegovi izabranici biti dodatno motivisani da ostvare pobedu na gostujućem terenu.

- Mi moramo da gledamo na ovu utakmicu, tih šest i po godina nam ne prija zbog statističkih podataka. Imamo osnovni cilj a to je da prođemo prvi kroz cilj u maju. Ne treba da obraćamo pažnju na taj podatak i želeo bih da nam to bude dodatna motivacija, da izađemo kao pobednici, da momci shvate da moramo i tamo da igramo našu igru sa našim odnosom i da moramo da slavimo – zaključio je šef stručnog štaba našeg tima Miloš Milojević.